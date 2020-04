La WWE publie plus d’épisodes de superstars précoces et # 039; 90 sur le réseau WWE

La WWE ajoute plus d’épisodes de Superstars, l’émission télévisée syndiquée lancée Superstars de la lutte dans les années 1980 mais raccourci en Superstars en 1992 en raison d’un problème de marque. Avant le lancement de Lundi soir brut, Superstars était l’émission phare de la WWE, diffusée le samedi matin au moins pour certains téléspectateurs américains, bien que l’émission ait été diffusée et diffusée à des moments différents dans des endroits différents. Superstars ont généralement eu tendance à présenter des matchs de squash, mais ont également commencé et approfondi le scénario qui serait généralement payant à la carte. On se souvient affectueusement de l’émission des années 1980 et 1990 de l’enfance de nombreux fans de catch, c’est pourquoi c’était un gros problème lorsque la WWE a commencé à ajouter des épisodes au WWE Network l’année dernière.

Avec l'aimable autorisation de WWE Network News, voici la liste complète des Superstars épisodes à venir sur le réseau WWE cette semaine, disponibles dans la journée.

Superstars – 1992-12-12 [Duration: 00:44:55]

Razor Ramon et Ric Flair affrontent le champion de la WWE Bret Hart. « Mean » Gene Okerlund fait une annonce majeure concernant le Royal Rumble Match 1993. Jerry « The King » Lawler fait ses débuts à la WWE. Bam Bam Bigelow, The Nasty Boys et plus en action.

Superstars – 1992-12-19 [Duration: 00:45:40]

Razor Ramon et Ric Flair ont un avertissement pour le champion de la WWE Bret Hart. Le révérend Slick partage un sermon de Noël. Une paire de bushwhacking assistants du père Noël a répandu une joie de vacances. Crush, Yokozuna, Big Boss Man et plus en action.

Superstars – 1992-12-26 [Duration: 00:44:36]

Razor Ramon, Tatanka, Bob Backlund et bien d’autres s’affrontent dans cette édition explosive des superstars de la WWE. Le mystérieux clown Doink fait du mal au bord du ring. Entrez dans les coulisses du clip WWE Slam.

Superstars – 1993-01-02 [Duration: 00:45:38]

M. Perfect combat le Berzerker. Yokozuna, Crush et plus en action. Bobby Heenan annonce l’arrivée imminente de Narcisse. Doink attaque Marty Jannetty. Plusieurs Superstars déclarent pour le Royal Rumble Match 1993.

Superstars – 1993-01-09 [Duration: 00:45:22]

Les frères Steiner font leurs débuts à la WWE. Kamala dépose Kim Chee et Harvey Wippleman. Le clown maniaque Doink rit de ses attaques. L’Undertaker enterre un autre adversaire en vue d’affronter Damien Demento dans l’épisode de la première de Monday Night Raw. Lance Cassidy, Bam Bam Bigelow et plus rivalisent sur le ring.

Superstars – 1993-01-16 [Duration: 00:45:17]

Doink attaque brutalement Crush. Le champion de la WWE Bret « Hit Man » Hart a un avertissement sévère pour Razor Ramon alors que « The Bad Guy » participe au ring. Shawn Michaels parle avec confiance de son prochain match contre Marty Jannetty. Tatanka et plus en action.

Superstars – 1993-01-23 [Duration: 00:45:35]

Des superstars telles que The Undertaker, Papa Shango, Bam Bigelow et bien d’autres cherchent à créer un élan à la veille du Royal Rumble 1993. Le champion de la WWE Bret « Hit Man » Hart envoie un avertissement à Razor Ramon. « Mean » Gene Okerlund fournit une mise à jour médicale sur Crush.

Superstars – 1993-01-30 [Duration: 00:42:54]

Dans la foulée de Royal Rumble 1993, voyez Razor Ramon, Shawn Michaels et Mr. Perfect en action. De plus, écoutez le champion de la WWE Bret Hart, les champions mondiaux par équipe Money, Inc., la scie à métaux Jim Duggan et plus encore.

Superstars – 1993-02-06 [Duration: 00:43:30]

« Scie à métaux » Jim Duggan essaie de faire ce qu’aucun homme n’a fait auparavant et de faire tomber Yokozuna de ses pieds. De plus, The Nasty Boys, Doink, Bam Bam Bigelow et bien plus encore dans le cercle carré.

Superstars – 1993-02-13 [Duration: 00:42:05]

Le géant Gonzalez affronte trois hommes dans un match de handicap. Shawn Michaels tente de mettre fin à la séquence invaincue de Tatanka pendant que Lex Luger, The Steiner Brothers et plus sont en action.

Superstars – 1993-02-20 [Duration: 00:45:35]

L’Undertaker participe à l’événement principal. Tremblement de terre entre en collision avec Bam Bam Bigelow dans un affrontement massif. De plus, M. Perfect, Razor Ramon et plus sont en action.

Superstars – 1993-02-27 [Duration: 00:43:56]

Lex Luger affronte Jim Powers tandis que Big Boss Man combat Doink. Écoutez Giant Gonzalez et Harvey Wippleman. En outre, The Nasty Boys, Yokozuna et plus sont en action.

Superstars – 1993-03-06 [Duration: 00:45:01]

Deux grands matchs par équipe sont mis en évidence par The Steiner Brothers et The Headshrinkers. De plus, Razor Ramon, Crush et Bam Bam Bigelow entrent dans le ring.

Superstars – 1993-03-13 [Duration: 00:44:25]

Écoutez les Mega-Maniacs alors qu’ils se préparent pour leur confrontation WrestleMania 9 contre Money, Inc. pour les titres de l’équipe mondiale. De plus, Lex Luger, Papa Shango, Yokozuna et plus sont en action.