La WWE marque des scores énormes et gagne des rivets rouillés, Food Paradise, et plus

La poussée lente mais régulière de la WWE pour dominer les classements du câble mardi soir s’est poursuivie cette semaine alors que plusieurs émissions du bloc WWE sur FS1 ont battu plusieurs autres émissions dans les classements. Showbuzz Daily a les derniers chiffres, montrant que quatre des émissions « Best Of » de la WWE se sont classées parmi les 150 meilleures émissions de télévision par câble pour la nuit. Cela prouve que malgré les critiques de certains coins immatures d’Internet, la WWE est toujours un match nul et vaut chaque centime de leurs gros contrats de télévision.

Le meilleur de la WWE

The Undertaker’s Best Of Special a marqué le plus haut du peloton, se classant au 94e rang des classements avec une cote de 0,08 et 270 000 téléspectateurs, battant des cotes de puissance telles que Sportscenter AM sur ESPN, Rivet rouillés sur Nick Jr., et Paradis alimentaire sur le Food Network. Triple H’s épisode est venu ensuite, à la 112e place avec une note de 0,05 et 220 000 téléspectateurs, suivie par Shawn Michaels épisode, à la 113e place avec une cote de 0,05 et 217 000 téléspectateurs. Ces épisodes vaincus facilement Squawk Alley sur CNBC, L’homme contre la nourriture sur le Cooking Network, et Caso Cerrado sur Universo. Finalement, le John Cena Meilleur de est arrivé au numéro 147 avec une note de 0,03 et 124 000 téléspectateurs, battant CNBC Boîte Squawk: N / A et une répétition de Casagrandes sur Nicktoons. Bien fait.

Malheureusement, Les coulisses de la WWE, le seul programme original de la nuit de la WWE, n’a pas pu figurer dans le top 150, nous ne savons donc pas quels sont ses chiffres. Je suis sûr qu’ils étaient super, cependant. La lutte contre l’impact n’a pas non plus réussi à se classer avec la deuxième nuit de son Rébellion spécial. Pas de chance là-bas.

En fin de compte, le Tchad l’a dit

Beaucoup de gens regardent le fait que WWE Backstage n’apporte pas de chiffres significatifs, mais si vous additionnez tous les numéros des émissions de la WWE qui ont fait un graphique, sans même compter Backstage, vous auriez une note de 2,1 et plus de 600 000 téléspectateurs. Ce n’est rien d’éternuer, et vous devez regarder la stratégie à long terme ici en ce qui concerne la WWE. Ils ne jouent pas aux dames. Ils jouent aux échecs. La course gagne lentement et régulièrement, et le Chadster est confiant que la WWE gagnera cette course à la fin.

