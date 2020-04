La WWE bat le moine rediffuse, certains spectacles du réseau alimentaire mardi

Ok, débarrassons-nous d’abord des mauvaises nouvelles. Les coulisses de la WWE sur FS1 n’a pas réussi à figurer du tout sur les 150 émissions de câbles les plus importantes mardi, selon un tableau des notes publié par Showbiz Daily. Et oui, ce n’est pas génial. Mais il y a un bon côté à cette chose, et je vais faire de mon mieux pour la trouver.

Le bon côté des notes de la WWE Backstage

Tandis que Les coulisses de la WWE, un épisode exclusivement féminin avec Renee Young, Natalya, Ember Moon, et Paige lors d’une conférence téléphonique Zoom, n’a pas réussi à faire le Top 150, ce n’était pas si mal pour la WWE. La WWE a montré une partie de sa programmation documentaire sur FS1 avant la diffusion de Backstage, et deux de ces émissions ont été tracées. En particulier, WWE Best Of avec Charlotte Flair a craqué la liste, se classant au 122e rang sur 150. Cela a mis l’émission plus haut que plusieurs épisodes de Best Thing I Ever Ate de Food Network, bien que plusieurs autres épisodes de l’émission, présentés dans un bloc de marathon, l’aient battu.

De plus, WWE 24 avec Ronda Rousey est arrivé au # 127, battant plusieurs rediffusions de Monk sur Sundance TV, un épisode de Master Minds sur le Gameshow Network et un documentaire Hitler sur History Channel. Donc, malgré tous les ennuis qu’ils ont eu au cours de la semaine dernière, la WWE peut toujours affirmer qu’elle est plus populaire qu’Hitler. Ce n’est pas rien. Eh bien, au moins Rousey et Flair peuvent le prétendre. Natalya, pas tellement.

En fin de compte, le Tchad l’a dit

Écoutez, je fais de mon mieux pour maintenir mon niveau d’optimisme habituel ici, mais même je dois l’admettre, ne pas faire du tout le Top 150 est assez sombre. J’espère que ce n’était qu’une nuit de repos et Les coulisses de la WWE redevient le mastodonte des cotes, ce qui est généralement le cas avec l’épisode de la semaine prochaine. Peut-être devraient-ils avoir Charlotte Flair et Ronda Rousey dans l’émission s’ils veulent augmenter la note, à en juger par la façon dont ces deux-là ont surclassé Backstage cette semaine.

