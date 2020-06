La WWE annonce un nouveau vice-président et directeur général de la région MENA

La WWE a annoncé aujourd’hui la nomination de Bandar Al Mashhadi en tant que vice-président et directeur général, Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Dans son nouveau rôle, Al Mashhadi dirigera les initiatives commerciales stratégiques de la WWE et les opérations quotidiennes dans la région MENA et travaillera avec des partenaires dans tous les secteurs d’activité de la WWE, y compris la télévision, les événements en direct, le marketing, le parrainage, les médias avancés, les licences et merchandising. Il gérera également les opérations locales pour le partenariat de 10 ans de la société avec la Saudi General Entertainment Authority.

« Nous sommes ravis d’accueillir Bandar dans notre équipe de direction internationale et confiants que son expérience dans la gestion de partenariats réussis en Arabie saoudite et au Moyen-Orient aura un impact significatif sur la croissance continue de la WWE », a déclaré James Rosenstock, vice-président exécutif de la WWE, International. «Nous sommes impatients que Bandar dirige les efforts de la WWE dans cette région importante pour notre entreprise.»

Al Mashhadi a plus de 20 ans d’expérience en tant que cadre dans des sociétés de premier ordre basées en Arabie saoudite avec une expérience éprouvée dans la croissance de l’entreprise.

Il a passé les six dernières années chez OSN, plus récemment en tant que directeur général, dirigeant la mise en œuvre de la stratégie d’entreprise du diffuseur en Arabie saoudite. Pendant cette période, il a également servi un déploiement d’un an en tant que conseiller du ministre des Médias en Arabie saoudite, dirigeant plusieurs initiatives Vision 2030, y compris la privatisation du Saudi News Network.

