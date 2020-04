La WWE a confirmé qu’il n’y aura pas de jeu WWE 2K cette année

By





Bonne ou mauvaise nouvelle aujourd’hui, selon le type de fan de la WWE que vous êtes en ce moment, car il n’y aura pas de WWE 2K jeu cette année. Si vous n’avez pas suivi l’actualité ces derniers temps, être un fan de l’entreprise, en général, devient plus difficile chaque jour qui passe. D’abord en forçant les talents à travailler sur le coronavirus, puis en diffusant une Wrestlemania terne qui avait peut-être trois bons matchs. Ensuite, la société a procédé au licenciement d’un groupe de personnes au milieu d’une pandémie pour rendre leurs actionnaires heureux. Suivi par les nouvelles, ils auraient pu payer pour tout ce talent de toute façon et les licenciements ont très peu amélioré la situation. Puis vint la nouvelle qu’un Super PAC appartenant à Linda McMahon a fait don de 18,5 millions de dollars à l’État de Floride pour la campagne de réélection de Trump, qui a ensuite été suivie de l’approbation pas si habilement cachée de la société qui est maintenant appelée « média essentiel » pour continuer à exécuter leurs spectacles de lutte. Tout ce qui les concerne au cours du mois dernier devrait vous amener à vous demander si vous devriez continuer à être fan.

Donc, il ne devrait pas être surprenant pour quiconque qu’une autre chose à jeter à la poubelle ce mois-ci par la société soit la prochaine WWE 2K Jeu. Il y avait déjà eu une rumeur selon laquelle cela allait se produire au sein de 2K Games, mais aucune des sociétés n’a officiellement commenté cela jusqu’à aujourd’hui. Le Wrestling Observer a répondu à l’appel des investisseurs trimestriel aujourd’hui et a fait le point sur ce qui se passait avec l’entreprise. Du côté des jeux, dans les plus brefs délais, aucun jeu ne sera créé cette année. Aucun autre commentaire n’a été fait après cela. Compte tenu de la gravité de la dernière, c’est probablement pour le mieux car 2K Games doit y réfléchir longuement et trouver un moyen de se regrouper. Nous vous suggérons de commencer par les mécanismes de jeu réels afin que nous puissions éviter cela.

