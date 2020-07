La WTA ajoute des événements au calendrier et annonce un nouveau système de classement – Tennis

in

La WTA a confirmé jeudi l’ajout d’événements à Prague, en République tchèque et à Lexington, aux États-Unis, à son calendrier provisoire qui comprend désormais 21 tournois.

Le WTA Tour, suspendu depuis mars en raison de la pandémie de COVID-19, a annoncé le mois dernier qu’il reprendrait à Palerme le 3 août et que les tournois de Prague et de Lexington devraient débuter une semaine plus tard.

«Alors que le WTA Tour cherche à reprendre la compétition en 2020, nous sommes heureux d’offrir des opportunités de jeu supplémentaires à nos athlètes», a déclaré le président de la WTA, Steve Simon.

«Nous sommes ravis d’accueillir les équipes de Prague et de Lexington dans le calendrier provisoire 2020 et nous attendons avec impatience le retour du tennis professionnel féminin.»

Le Cincinnati Masters devrait se jouer à Flushing Meadows, New York, suivi de l’US Open, également à son domicile habituel de Flushing Meadows, du 31 août au 31 septembre. 13.

Il y aura ensuite des tournois sur terre battue à Madrid et à Rome avant des événements en Europe et dans la région Asie-Pacifique, notamment l’Open de Chine à Pékin et les finales WTA de fin de saison à Shenzhen qui auront lieu du 9 au 15 novembre.

Les organisateurs du Citi Open à Washington ont confirmé qu’ils n’organiseraient pas de tournoi féminin cette année avec l’événement de Lexington pour prendre sa place sur le calendrier.

«Compte tenu des circonstances et des exigences uniques de cette année, nous comprenons et soutenons Octagon et la décision de la WTA d’organiser le tournoi comme un événement complètement distinct en 2020», ont déclaré les organisateurs de Citi Open dans un communiqué.

«Nous leur souhaitons, ainsi qu’aux organisateurs locaux de Lexington, le meilleur pour un tournoi sûr et réussi. Nous prévoyons toujours de présenter le tennis féminin lors du Citi Open de cette année et nous sommes impatients d’accueillir le tournoi féminin à Washington, DC l’année prochaine.

La WTA a également annoncé un système révisé de calcul des classements mondiaux à la reprise de la saison.

Les classements fonctionnent traditionnellement sur la base des «16 meilleurs» résultats sur 52 semaines, mais couvriront désormais une période de 22 mois de mars 2019 à décembre 2020.

Le classement d’une joueuse comprendra ses «16 meilleurs» résultats sur la période de 22 mois et le même tournoi ne peut pas être inclus deux fois dans sa répartition.

