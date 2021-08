La vraie raison pour laquelle Quentin Tarantino refuse de donner de l’argent à sa mère

Quentin Tarantino a offert aux spectateurs des films extraordinaires comme “Pulp Fiction”, “Inglourious Basterds” et “Django Unchained”. Ce ne sont là que quelques-uns des grands succès du scénariste et réalisateur, qui a également écrit récemment “Once Upon a Time… in Hollywood”. Il n’y a pas moyen de le ralentir.

S’il connaît un énorme succès, Quentin Tarantino a également connu quelques moments controversés dans sa carrière. Il a un franc-parler et n’hésite pas à donner son avis sur le monde d’Hollywood. Interrogé par Vulture sur sa perception du public, Tarantino a déclaré sans ambages :

“Le public sophistiqué n’est pas un problème. Les publics idiots sont un problème. Mais je pense que le public devient plus sophistiqué – c’est juste le produit du temps.”

En parlant de temps, Quentin Tarantino s’est ouvert dans un podcast sur sa relation avec sa mère et sur la façon dont il a tenu une promesse qu’il s’est faite à lui-même lorsqu’il n’avait que 12 ans. Voici de quoi il s’agit.

Pourquoi la mère de Quentin Tarantino était si furieuse contre lui ?

Fin juillet 2021, Quentin Tarantino s’est montré franc sur le podcast “The Moment”, animé par Brian Koppelman, co-créateur de “Billions”. Tarantino a déclaré que lorsqu’il était petit, ses professeurs se fâchaient souvent contre lui parce qu’il écrivait en classe parce qu’ils “considéraient comme un acte de rébellion le fait que je fasse cela à la place de mon travail scolaire”.