La vraie raison pour laquelle Diane Lane et Josh Brolin ont divorcé

En 2002, lorsque Diane Lane et Josh Brolin se sont croisés à la soirée de la première de « A Beautiful Mind », ils se connaissaient tous les deux, même s’ils n’avaient jamais été proches. Selon une interview accordée à People (via Yahoo !), Diane Lane et Josh Brolin s’étaient rencontrés des années auparavant, sur un tournage, autour d’une table de bricolage. Lors de la soirée « Beautiful Mind », Brolin s’est approché de Lane et lui a dit : « Salut, tu te souviens de moi ? ». Cette nuit-là, une étincelle est née entre eux.

Un an et demi plus tard, Brolin a demandé Lane en mariage le 4 juillet. Ils se sont mariés le 14 août 2004, dans le ranch de Brolin, au nord de Los Angeles. Parmi les invités figuraient le père de Brolin, James Brolin, et sa belle-mère Barbra Streisand, ainsi que l’actrice Elizabeth Perkins.

Il s’agissait du second mariage des deux acteurs. Lane était précédemment mariée à l’acteur franco-américain Christoper Lambert de 1988 à 1994, selon IMDb. Lane et Lambert ont une fille, Eleanor. Brolin a été marié à l’actrice Alice Adair de 1988 à 1994 également, selon IMDb. Ils ont deux enfants, Trevor et Eden. En 2004, Lane et Brolin et leurs familles recomposées sont partis pour avoir une belle vie. Neuf ans plus tard, tout était fini. Que s’est-il passé ?

Leur mariage a été tumultueux dès le départ



Quatre mois après le mariage de Diane Lane et Josh Brolin, le 19 décembre 2004, Brolin a été arrêté au domicile du couple et accusé de violences conjugales. Diane Lane a appelé la police et a affirmé que Brolin l’avait frappée, selon le New York Daily News (via People). Brolin a payé une caution de 20 $ et a été libéré. Un porte-parole du couple a déclaré à l’époque : « Il y a eu un malentendu à leur domicile », et que l’arrestation était « pour le délit le plus bas de batterie domestique ». … Diane ne voulait pas porter plainte et leur a demandé de ne pas l’arrêter ». Ils ajoutent que Lane et Brolin « sont embarrassés que l’affaire soit allée si loin ».

Brolin sera arrêté deux autres fois : pour une bagarre dans un bar à Shreveport, en Louisiane, en 2008, et le jour de l’an 2013 pour ivresse publique, selon Yahoo ! Les accusations à Shreveport ont finalement été abandonnées. En février 2013, Lane et Brolin se sont séparés. Le divorce a été définitif en décembre 2013 après neuf ans de mariage, selon l’Associated Press.

Dans une interview accordée à Entertainment Tonight en 2018, Brolin, qui s’est depuis remarié, a déclaré : « J’aimais Diane. J’aimais être une figure paternelle pour sa fille. Ce n’était tout simplement pas réalisable, et dans cette mentalité de héros, vous vous épuisez, et quand vous vous épuisez, vous avez du ressentiment, et alors tous ces trucs sortent. Je me sens donc mal de ne pas avoir eu la présence d’esprit ou la maturité, ou quoi que ce soit d’autre, pour comprendre cela très tôt. »