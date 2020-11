La VR rendra la conception automobile plus durable, déclare Thierry Métroz

Thierry Métroz explique comment DS Automobiles utilise la réalité virtuelle pour concevoir plus durablement dans cette vidéo réalisée par Dezeen dans le cadre de notre collaboration Design for Life avec Dassault Systèmes.Métroz est le cinquième designer à figurer dans la collaboration Design for Life entre Dezeen et le design français La marque de logiciels Dassault Systèmes, qui met en avant les concepteurs qui utilisent la technologie et la recherche pour construire un monde meilleur.Le concepteur automobile français a travaillé comme directeur du design chez Renault et Citroën avant de rejoindre DS Automobiles, qui a commencé comme une ramification de luxe de Citroën mais qui est maintenant une marque indépendante.DS Automobiles est une marque de voitures de luxe basée à ParisDS Automobiles est une marque française de voitures de luxe basée à Paris, qui puise dans l’héritage design de l’emblématique Citroën DS sortie en 1955. «L’esprit d’avant-garde est vraiment à le centre de notre ADN, et nous avons gardé cet esprit de la DS originale », explique Métroz dans la vidéo, qui a été filmée par Dezeen pour Dassault Systèmes à au siège de DS Automobiles à Paris. « C’était une voiture avec beaucoup d’innovation technique, et nous gardons cet esprit lorsque nous concevons la future DS », a-t-il poursuivi. Arthur Mamou-Mani collabore avec Dassault Systèmes pour explorer le «cycle de vie des matériaux» Aux côtés de sa gamme de voitures de série, DS Automobiles est connue pour ses concept-cars futuristes. Plus tôt cette année, la marque a dévoilé son design pour le DS Aero Sport Lounge, un concept aérodynamique avec un écran à la place d’une calandre qui communique avec les piétons et les autres conducteurs, ainsi que des fonctions contrôlées par les gestes.Le DS Aero Sport Lounge a été conçu avec le logiciel de Dassault Systèmes « Notre objectif était une voiture très efficace », a expliqué Métroz à propos du La forme aérodynamique du véhicule, qui a été conçue à l’aide d’un logiciel de modélisation paramétrique afin d’obtenir la moindre résistance au vent possible.L’équipe de conception de DS Automobiles a utilisé le logiciel de Dassault Systèmes tout au long du processus de conception.Dassault Systèmes propose une suite de logiciels 3D pour les concepteurs, les architectes et les ingénieurs appelé 3DExperience, qui comprend des produits de CAO bien connus tels que Solidworks et Catia, ainsi que des outils de réalité virtuelle sont utilisés dans un large éventail d’industries. L’équipe de DS Automobiles utilise des outils de réalité virtuelle pour revoir leurs conceptions « Dans notre processus de conception, nous utilisons 80% d’outils numériques, et ils sont vraiment stratégiques dans notre développement de conception », a déclaré Métroz. » Nous utilisons les logiciels de Dassault Systèmes depuis le début; des outils de modélisation 3D, de réalité virtuelle, de conception paramétrique et d’impression 3D. »Après avoir créé la forme initiale de la voiture à l’aide d’un logiciel de CAO et d’outils paramétriques, Métroz et son équipe affinent la conception dans le logiciel de réalité virtuelle de Dassault Systèmes. Métroz dit que la réalité virtuelle est l’avenir de la conception automobile Selon Métroz, utiliser la réalité virtuelle est une façon plus durable de concevoir des voitures. «Le processus est très durable car nous n’avons pas besoin de faire une maquette grandeur nature et nous n’utilisons pas « Être plus durable est l’un des défis les plus importants pour toute l’industrie automobile. » Le concepteur prédit que les outils de réalité virtuelle deviendront de plus en plus répandus dans l’industrie de la conception automobile. « Dans cinq à dix ans, 80% de tout le développement de la conception sera réalisé avec la réalité virtuelle », a-t-il affirmé. Design for LifeDesign For Life est une collaboration de contenu entre Dezeen et Dassault Systèmes, avec des présentations et des vidéos en g designers qui utilisent la technologie et la recherche pour construire un monde meilleur.La collaboration a débuté par une conversation en direct avec l’architecte Arthur Mamou-Mani et la vice-présidente de l’expérience de conception de Dassault Systèmes, Anne Asensio, dans laquelle l’architecte a expliqué comment il collabore avec la marque pour explorer comment l’impression 3D peut être utilisée pour créer des structures durables à l’aide de bioplastiques.Jusqu’à présent, la série de vidéos a présenté les profils de la designer autrichienne Julia Koerner, du fondateur d’Exploration Architecture Michael Pawlyn, du fondateur du Studio INI Nassia Inglessis et de Mamou Mani. les semaines à venir, nous publierons également une vidéo présentant le duo de designers new-yorkais Birsel + Seck.