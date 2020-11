La voiture à hydrogène de deuxième génération de Toyota est là, le Cyber ​​Monday et d’autres nouvelles technologiques

Votre résumé des actualités techniques, via la newsletter DGiT Daily tech, du lundi 30 novembre 2020.

1. Mirai 2021: le véhicule électrique à pile à combustible de deuxième génération de Toyota

La Miria de Toyota est maintenant un véhicule électrique à pile à hydrogène (FCEV) de deuxième génération (Engadget), et des critiques suggèrent que le modèle 2021 est considérablement amélioré.

Le Mirai, qui signifie avenir en japonais, est le neuvième FCEV de Toyota, après avoir commencé sur eux en 1992, et seulement le quatrième qui a été disponible à l’achat.

Le premier Mirai que vous avez peut-être complètement manqué. Tout d’abord sorti en 2015, il a vendu environ 11 000 modèles, un peu plus de 1 000 au Royaume-Uni et en Europe et quelques milliers aux États-Unis.

Le dernier Mirai ne fera pas bouger l’aiguille pour Toyota, le géant japonais visant à vendre environ dix fois plus à partir du véhicule de dernière génération.

Mais c’est un gros jeu pour travailler vers quelque chose d’un peu plus grand.

Quoi de neuf?

Avec un design plus élégant et inspiré de Lexus, la Mirai n’est plus l’une des voitures vraiment laides.

Je veux dire, vraiment, regardez – apparemment, le flux d’air pour la réaction chimique était un gros problème, l’arrière était thicc, les internes étaient bizarres et les performances n’étaient pas excellentes.

Le nouveau Mirai montre vraiment pourquoi les produits de deuxième génération sont bien meilleurs.

Le modèle 2021 est passé à une autonomie de 400 milles, avec un réservoir d’hydrogène plus grand, un temps de ravitaillement d’environ cinq minutes et une meilleure accélération. C’est 400 miles par tous les temps, contrairement aux VE.

La pile à combustible qui effectue toutes les réactions chimiques pour générer de l’énergie a encore besoin d’un fort flux d’air, mais elle est maintenant plus petite: elle redescend jusqu’à occuper 24 litres de capacité, contre 33 litres d’espace auparavant requis. Malgré la baisse de taille, il est plus efficace: 128 kW de puissance, contre 114 kW précédent.

Et grâce à cette économie de taille, le réservoir de carburant renforcé de fibre de carbone est désormais plus grand, transportant désormais 5,6 kg d’hydrogène, pour une augmentation globale de 30% de l’autonomie.

Il y a aussi une explication assez décente de la façon dont cela fonctionne de Toyota ici.

Il devrait également être moins cher, passant de ~ 60k $ à ~ 50k $ de l’original.

Le nouveau Mirai est toujours équipé d’une «batterie tampon» de 1,24 kWh, qui fournit une puissance supplémentaire à la demande, et est utilisée pendant la régénération.

Attendez-vous à la voiture émettant uniquement * dans l’eau en 2021.

* 99 problèmes dont deux sont H:

Ok, une terrible blague H2 mais bien sûr, vous avez besoin d’un accès à l’hydrogène pour faire le plein de votre Mirai, et le problème de la poule / œuf de l’infrastructure à hydrogène n’a pas encore été résolu, ni les problèmes d’empreinte carbone.

Selon h2stations.org, il n’y a que 45 stations de ravitaillement en H2 aux États-Unis, presque toutes en Californie. Il y en a un à Hawaï près d’Honolulu aussi, ce qui semble utile pour cette île?

La carte des stations H2 en montre beaucoup plus à travers les États-Unis, mais ce sont principalement des installations de recherche, donc je ne sais pas si vous pouvez exactement tirer et charger.

L’Allemagne en a 87, le Royaume-Uni en a 13. Le Japon en a 137 en meilleure santé, avec un objectif de 900 d’ici 2030.

Et si le problème de l’empreinte carbone de l’hydrogène n’est pas encore résolu, des investissements importants dans l’hydrogène renouvelable et des approches neutres en carbone sont en cours (Le gardien), en particulier par la Chine (Fil d’énergie propre).

Ce qui peut être, d’ici 2030 et au-delà, c’est que nous voyons sur les routes un mélange de véhicules électriques, de FCEV, d’hybrides essence-électrique et de voitures, camions et fourgonnettes traditionnels.

Un mix est au moins une chance dans un futur complexe.

2. Ok, Cyber ​​Monday signifie plus de shopping si vous n’avez pas déjà conclu une affaire. Grand centre d’offres ici, les meilleures offres sur les smartphones ici, les offres Chromebook, les offres pour tablettes et iPad, les offres Best Buy Cyber ​​Monday, les offres Cyber ​​Monday Walmart et les offres britanniques ici. Phew! (Autorité Android).

3. Les médias coréens rapportent que Samsung pourrait lancer un dernier Galaxy Note avant de mettre la série au lit, après les premiers rapports selon lesquels nous avons peut-être déjà vu la dernière note. Une note finale 21 en 2021 est peut-être possible, mais attendez-vous à plus de concentration que jamais sur le Fold (Autorité Android).

4. Sur cette note, le Galaxy Note 20 et le Z Flip 5G de Samsung sont désormais proposés dans des options festives rouges et blanches sous forme d’éditions limitées (Autorité Android).

5. Xiaomi pourrait également lancer la série Mi 11 plus tôt en 2021: janvier pourrait être un mois chargé? (Autorité Android).

6. Les achats en ligne du Black Friday s’élèvent à 9 milliards de dollars, dont 3,6 milliards de dollars dépensés sur les smartphones, en hausse de 25%, via Adobe. Les prévisions permettent au Cyber ​​Monday de battre ces chiffres également. En 2019, Adobe a enregistré 7,4 milliards de dollars de ventes en ligne (TechCrunch).

7. Voici un un fil Twitter intéressant explorant les détails ou les «astuces» de ce qu’Apple a fait avec le processeur M1 pour le faire exécuter si bien le code Intel. Pas de «magie», juste une série de décisions intéressantes (Twitter).

8. Les propriétaires de Tesla pourront voir à distance ce que leurs caméras de pilote automatique peuvent voir (Electrek).

9. Internet, préparez-vous à chercher: le monolithe mystère de l’Utah a disparu (Gizmodo).

10. La Terre tourne plus vite et 2000 années-lumière plus près d’un trou noir dans une nouvelle carte de notre galaxie: notre vitesse orbitale est de 227 km / s, en hausse de sept par rapport aux calculs précédents (phys.org).

11. L’éléphant le plus solitaire du monde rentre enfin chez lui (BBC).

12. « Les astronautes doivent-ils nettoyer l’extérieur des fenêtres de la station spatiale? » Pas de bugs dans l’espace, mais des micrométéoroïdes (poussière de l’espace) en abondance (r / askcience).

