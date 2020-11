La vitrine de Final Fantasy 14 aura lieu en février 2021 pour annoncer des «choses sympas»

Une «vitrine d’annonce» pour Final Fantasy 14 aura lieu au début de l’année prochaine. L’événement d’actualité pour le jeu MMORPG sera probablement l’endroit où nous aurons la grande révélation de la prochaine extension majeure.

Le développeur Square Enix a annoncé le livestream sur Twitter, en écrivant «Nous avons autre chose en magasin…» et en ajoutant «Nous allons annoncer des choses intéressantes». La vitrine aura lieu le 5 février à 17h30 PST / 20h30 EST, soit le 6 février pour quiconque au Royaume-Uni et en Irlande, à 01h30 GMT. L’émission comprendra une traduction en direct du japonais vers l’anglais.

Il est très probable que nous verrons la dernière extension du jeu RPG intitulée et présentée pendant l’événement. Les trois dernières extensions de Final Fantasy 14, Heavensward, Stormblood et Shadowbringers, ont toutes été officiellement révélées entre octobre et novembre 2014, 2016 et 2018, respectivement. Il y a de fortes chances que le plan soit de respecter ce calendrier et de divulguer le prochain chapitre de Final Fantasy 14 au Fan Festival nord-américain qui devait avoir lieu en novembre, avant que la pandémie ne rende de tels rassemblements impossibles.

Les plans pour quelque chose en février 2021 ont été taquinés en octobre, Square Enix disant que nous aurions de «nouvelles informations». Maintenant, nous avons une date et une heure, et les informations alléchantes que tout ce qui arrive sera «cool».

Nous avons autre chose en magasin… ✨ Présentation de la vitrine d’annonces #FFXIV! ✨ Nous annoncerons des choses sympas 👀 📅 Rejoignez-nous le 5 février à 17h30 (PST) / le 6 février à 13h30 (GMT)! pic.twitter.com/HuAlOqhlvL – FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) 27 novembre 2020

La date de sortie du patch 5.4 de Final Fantasy 14 est dans moins de deux semaines, et le patch contiendra de nouvelles quêtes de scénario principal, un nouveau donjon de raid, et plus encore. Nous avons des guides sur les montures Final Fantasy 14, les courses Final Fantasy 14 et les classes Final Fantasy 14, si vous envisagez d’essayer le MMO.