Carlota Corredera a célébré l’après-midi du 21 juillet son anniversaire à «Sálvame», la première fois qu’elle le fait en présentant le format. Pour rendre cette journée plus spéciale, le Galicien a reçu une surprise du programme: ni plus ni moins que la visite du maire de Vigo. Vêtue d’un masque, ils l’ont placée avec une autre complication dans l’avion pour pouvoir lui offrir ce cadeau.

Carlota Corredera et Abel Caballero, maire de Vigo, dans ‘Sálvame’

David Valldeperas lui a donné des informations sur l’invité, lui assurant qu’il devait parcourir des centaines de kilomètres pour venir de Vigo à Madrid. Très nerveuse et un peu étourdie, Corredera a enlevé son masque, voir le maire devant elle et s’enthousiasmer pour la visite. « Mais que faites-vous ici, maire? Comment ces gens vous ont-ils dérangé? »

« Vous êtes une femme extraordinaire. Nous vous aimons », lui assura Abel Caballero. Corredera était remplie de larmes lorsqu’elle a vu à la fois le maire de sa ville et les images d’elle qui ont été émises sur l’écran derrière, d’autant plus qu’elle n’avait pas pu célébrer sa journée avec la sienne. « Il y a des gens qui me disent que je suis très lourd« , a expliqué la présentatrice, à laquelle María Patiño, également galicienne, a affirmé que » parfois un peu oui « . » Que j’ai toujours Vigo dans ma bouche et que je vais pour Vigo et les gens me remercient d’avoir mentionné la ville » .

Viguesa par excellence

Carlota Corredera a rappelé le jour où la maire a annoncé qu’elle allait être nommée « viguesa distinguée ». Cependant, cette reconnaissance n’a pas pu être célébrée en raison du coronavirus, ayant été reportée à septembre. « Il touche le ciel car il n’y a plus de belle reconnaissance« Assura-t-elle très excitée. » Pour moi, le prix est en train de naître à Vigo et je suis très reconnaissante à Abel Caballero d’avoir mis notre ville sur la carte. «