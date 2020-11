La visioconférence avec Google Meet Series One, c’est comme «être dans la même pièce»

Google et l’agence de design Aruliden ont créé un kit de visioconférence compatible avec l’intelligence artificielle qui détecte automatiquement le nombre de participants dans une salle et optimise la qualité sonore et le cadrage vidéo de chacun. Le système Google Meet Series One est conçu pour être configuré et utilisé. sans recourir à des techniciens, tandis que le système sans contact permet aux participants de rejoindre et de quitter les réunions par commande vocale.Le système est conçu pour être mis en place sans nécessiter de techniciens « Le plus important était cette notion de création d’une expérience, à la fois numérique et physique, c’est aussi proche que possible d’être réellement dans la même pièce », a déclaré Johan Liden, co-fondateur d’Aruliden. Le système se compose d’une famille de six produits. Liden a déclaré que les composants partagent « un langage de conception très réducteur » qui élimine l’encombrement et aboutit à un système qui peut être configuré et utilisé par des personnes sans expertise technique. « Il est très facile d’empiler des fonctionnalités et d’empiler des boutons et de faire des choses un un peu trop compliqué « , a déclaré Liden, dont la société a des bureaux à New York, Amsterdam et San Francisco. » Nous voulions nous assurer que cette transparence et cette simplicité sont vraies de la façon dont vous l’installez à la façon dont vous l’utilisez « , at-il ajouté . « Je suis sûr que vous avez participé à de nombreuses conférences où ils ont dû appeler les informaticiens pour le faire fonctionner. Ce sont évidemment les obstacles que nous voulions éviter. » Le système extensible comprend une barre de son, une caméra 4K , un concentrateur, des modules de microphone en option et une télécommande ou un contrôleur à écran tactile Le kit extensible se compose d’une barre de son, d’une caméra 4K et de modules de microphone connectés à un concentrateur via des câbles Ethernet qui fournissent également l’alimentation aux composants pour minimiser le câblage. Le système, qui se branche sur n’importe quel écran de télévision, peut être contrôlé via une télécommande ou une tablette tactile.Les composants, qui sont disponibles en gris anthracite ou blanc craie, suivent l’aspect et la convivialité d’autres produits matériels Google tels que les appareils Google Nest pour la maison.Chaque élément a des coins arrondis et une finition mate, avec un tissu texturé utilisé sur la barre de son et les microphones.Google Meet Series One est disponible en gris anthracite ou blanc craieTJ Varghese, chef de produit du groupe Google Workspace Hardware, a déclaré le Google Meet Series One est le premier système de visioconférence dans lequel chaque composant a été conçu de manière holistique plutôt qu’assemblé à partir de produits disparates. « Si vous regardez ce qui a été lancé avant la série One, il prenait des composants prêts à l’emploi qui étaient pas nécessairement conçu pour être mis en place. Alors que la série 1 a vraiment apporté cette unification. « La vidéoconférence devenant de plus en plus importante en raison de la pandémie de coronavirus, Varghese a déclaré que les entreprises recherchaient des solutions plus simples et plus esthétiques. Les participants peuvent rejoindre et quitter les réunions à l’aide de commandes vocales « Nous avons entendu des clients qui dépensent plusieurs milliers de dollars pour équiper des salles de conférence », a-t-il déclaré. «Les recherches que nous avons effectuées ont montré que de nombreuses salles de conférence d’entreprises sont en quelque sorte leur carte de visite, qu’elles amènent des gens au bureau ou qu’elles effectuent des vidéoconférences.» «Ils passent beaucoup de temps à réfléchir à ce les meubles qu’ils achètent, les téléviseurs et tout l’éclairage qui y est associé. Nous avons eu beaucoup de retours positifs disant que les produits que nous vendions fonctionnaient bien mais qu’ils n’avaient pas l’air super. » Google abandonne l’enveloppe de signature Gmail dans le logo remanié Liden et Varghese, qui avaient auparavant travaillé ensemble sur un tableau blanc numérique appelé Google Jamboard, ont commencé à développer le produit de vidéoconférence avant que la pandémie de coronavirus ne provoque une énorme reprise du travail à distance dans le monde. le développement du produit a été fait à distance: « Développer un système de visioconférence par vidéoconférence est une histoire intéressante en soi », a déclaré Liden. Le système peut être contrôlé via une tablette Varghese a déclaré que l’expérience de la conduite d’appels vidéo à domicile a conduit les chefs d’entreprise pour exiger la même expérience transparente au bureau. « La consumérisation de la technologie a dépassé ce qui se passe sur le lieu de travail », a-t-il déclaré. « Nous avons pris des photos des salles de conférence et de tous les câbles et fils et tout simplement des choses aléatoires partout. Nous aurions des PDG des grandes entreprises disent: « hé, pourquoi ma salle de conférence ne peut-elle pas fonctionner comme à la maison? Pourquoi ne peut-elle pas être aussi belle? » « En conséquence, le G Le système oogle Meet Series One n’a qu’un seul câble d’alimentation «parce que c’est ce à quoi ils sont habitués à la maison». Le système Google Meet Series One n’a qu’un seul câble d’alimentation Le nouveau système, lancé en partenariat avec Lenovo, comprend la technologie TrueVoice de Google qui annule les effets indésirables bruit comme la frappe et le grignotage tout en amplifiant les voix.Le hub du système, appelé Meet Compute System, se fixe magnétiquement à son support mural afin qu’il puisse être retiré facilement de derrière le téléviseur sans avoir à appeler le service informatique. Les bureaux après la pandémie « équilibreront le travail physique et virtuel », déclare Perkins et Will, directeur du design d’intérieur. Les caméras 4K incluent des capacités numériques PTZ (panoramique, inclinaison, zoom) et utilisent l’IA pour cadrer automatiquement les participants afin qu’ils soient centrés et mis à l’échelle de manière optimale. « Ce système essaie vraiment de s’assurer que peu importe où vous êtes, que vous soyez dans la salle de conférence ou ailleurs, vous pouvez lire les micro-expressions comme vous le feriez si vous étiez dans la salle elle-même et obtenir un dialogue et une collaboration plus riches », a déclaré Liden.