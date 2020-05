La ville actuelle de Honda pourrait bientôt faire partie de la flotte d’Ola et d’Uber

Dans un nouveau rapport, Honda a révélé qu’elle pourrait vendre l’actuelle Honda City aux côtés de la prochaine cinquième génération de 2020 City.

Honda va bientôt lancer la nouvelle génération City, qui devait arriver en mars. La cinquième génération de la berline n’a pas encore été révélée pour l’Inde, mais certains détails spécifiques sont disponibles. Le dernier rapport suggère que la version sortante de la ville coexistera avec la version à venir.

Le rapport indique qu’avec deux versions de City en vente, il pourrait être en mesure d’explorer un tout nouveau segment. Alors que la nouvelle génération City sera destinée aux acheteurs privés, la version sortante pourrait entrer dans la flotte de taxis. Jusqu’à présent, nous n’aurions peut-être pas vu une Honda City comme une Uber ou une Ola, mais peut-être que nous les verrons à l’avenir.

Non seulement cela, mais la ville sortante sera beaucoup moins chère que ses prix actuels. Par exemple, Maruti vend toujours la Dzire de première génération avec un suffixe Tour, mais uniquement pour la flotte de cabines. De même, en réduisant les prix, il sera ensuite présenté à Ola, Uber et aux visites et voyages privés. De nombreuses voitures ont bien performé dans le segment commercial.

Quant à la nouvelle génération de Honda City, elle devrait coûter entre Rs 10,5 Lakhs et Rs 16 Lakhs (ex-showroom). Les prix seront comparativement un peu plus élevés que l’actuel et aussi plus que ses rivaux. Nous nous attendons également à ce que les prix de la variante haut de gamme de City soient proches de la variante de base de la Honda Civic.

La nouvelle City continuera avec les mêmes moteurs essence et diesel de 1,5 litre. Le moteur à essence est susceptible d’obtenir un système hybride doux en standard. Les options de boîte de vitesses resteront également les mêmes, mais les variantes diesel obtiendront désormais une CVT en option. Les chiffres de puissance devraient également être plus ou moins les mêmes.

La version actuelle est au prix de Rs 9,91 Lakhs à Rs 14,31 Lakhs (ex-showroom). Après avoir probablement abandonné certaines variantes, les prix pourraient descendre aussi bas que Rs 8 Lakhs jusqu’à Rs 11 Lakhs. Honda va lancer la nouvelle génération City vers la fin de ce mois, ou début juin.