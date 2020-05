La ville actuelle de Honda Gen continuera à être disponible en versions entièrement chargées!

Honda a révélé que la City de la génération actuelle continuera d’être proposée dans des variantes entièrement chargées, sans aucun plan de version allégée. De plus, il pourrait également voir une baisse de prix importante avec l’arrivée de la nouvelle voiture.

Honda lancera bientôt la cinquième génération de City en Inde après le verrouillage. Nous vous avons également signalé que Honda continuera de vendre la City actuelle avec le modèle de nouvelle génération. Le modèle de la génération actuelle sera proposé en tant que voiture uniquement à essence et il était également prévu que la Honda City pourrait éventuellement également se frayer un chemin dans le segment de la flotte. Cependant, Honda Cars India a clairement indiqué que la ville actuelle n’est pas destinée au segment de la flotte et qu’elle continuera d’être une offre riche en fonctionnalités.

La Honda Gen de génération actuelle continuera d’être proposée dans une variante entièrement chargée même après l’arrivée de la City de nouvelle génération.

Dans une interview accordée à Autocar India, Rajesh Goel, vice-président directeur et directeur des ventes et du marketing de Honda Cars India, a déclaré: «Je n’ai vraiment pas l’intention de commencer à retirer la voiture de ses fonctionnalités lorsque je lance la nouvelle. Il sera toujours assez chargé quel que soit son positionnement. » La voiture de génération actuelle sera sûrement positionnée sous la nouvelle Honda City, cette dernière étant considérée comme une offre beaucoup plus premium. Actuellement, la Honda City était disponible en quatre variantes – SV, V, VX et ZX. À l’avenir, Honda pourrait réorganiser la gamme de variantes de la ville actuelle, mais les fonctionnalités du modèle haut de gamme comme les phares à LED, les roues en alliage diamant et un système d’infodivertissement de 7,0 pouces ne seront peut-être pas manquées.

La Honda City de cinquième génération est beaucoup plus grande que la voiture de génération actuelle et elle aura également beaucoup plus de fonctionnalités et d’équipements que la voiture de génération actuelle. Étant positionné un cran plus haut que la voiture de génération actuelle, il aura également plusieurs fonctionnalités réservées aux segments comme une caméra d’angle mort et l’intégration d’Amazon Alexa. La City a toujours été une berline haut de gamme dans l’esprit des Indiens et de ses clients et Honda ne voudrait pas nuire à cette image en présentant une version dépouillée de la voiture de la génération actuelle dans le but de regarder les ventes de la flotte.

Ce sera la première fois dans l’histoire de Honda depuis plus de 20 ans en Inde qu’ils offriront deux générations de la même voiture. M. Goel révèle qu’ils ont reçu de nombreuses plaintes de la part de loyalistes et de clients de la ville à propos de l’arrêt d’un modèle de génération précédente chaque fois qu’un nouveau modèle était introduit. Et nous devons admettre que même en tant que passionnés, nous avons toujours aimé cette génération plus âgée Honda City, toujours acclamé pour son design intemporel. Ce serait peut-être une bonne chose de voir ensemble les deux générations de la ville sur nos routes.

Le moteur à essence de 1,5 L de la génération actuelle a déjà été mis à jour aux normes BS6 et même le style de la voiture actuelle n’est pas encore à jour. En fait, il pourrait facilement rester dans le style pendant au moins 2-3 ans de plus. La voiture de génération actuelle continuera à trouver suffisamment d’acheteurs pour elle-même et avec une baisse attendue de son prix, la voiture de génération actuelle pourrait en fait être très lucrative pour beaucoup. La Ville demeure également extrêmement bien aménagée et pertinente à ce jour. Avec une popularité croissante des VUS, les ventes de berlines ont naturellement chuté, mais avec deux modèles de la même voiture, Honda pourrait être en mesure de récolter un plus grand succès dans un segment en constante diminution.