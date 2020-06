La vieille Toyota Innova contre la nouvelle Innova Crysta tout-terrain à Spiti

Voici une vidéo où vous pouvez voir la Toyota Innova de première génération et la nouvelle Innova Crysta s’efforçant de traverser la vallée de Spiti. Voir comment ça se passe.

Toyota Innova a terminé cette année 15 ans de son passage en Inde. Il a été lancé en février 2005 et est toujours très solide. L’Innova a été abandonnée il y a plusieurs années pour être remplacée par l’Innova Crysta, plus grande, plus élégante et plus confortable. Fondamentalement, c’était une mise à niveau de génération majeure.

Voici une vidéo où la première version de la Toyota Innova et la nouvelle Innova Crysta qui tentent de passer la route Manali-Gaza dans la vallée de Spiti. Comme vous pouvez le voir, les deux doivent traverser des routes fortement endommagées avec des rochers. Ces roches sont suffisamment solides pour endommager les essieux suspendus et le bas de la voiture.

Dans le premier clip, vous pouvez voir l’Innova Crysta le traverser avec quelques difficultés. Parce qu’il obtient une garde au sol légèrement meilleure, c’est pourquoi il ne semble pas y avoir de problème. Cependant, l’ancienne Innova a un dégagement relativement plus faible et c’est pourquoi elle doit être plus prudente. Ils prennent tous les deux leur temps pour franchir cet obstacle.

Deuxièmement, les ruisseaux qui coulent qui semblent être un gâteau pour eux deux. Notez que les passagers des deux véhicules n’étaient pas assis dans le premier obstacle et se sont assis plus tard lorsqu’ils l’ont franchi. Après cela, il y a eu un virage serré pour lequel les passagers ont dû repartir. Cela montre que, qu’il s’agisse d’une ancienne ou d’une nouvelle Innova, vous pouvez lui donner un traitement brutal.

Toutes les voitures Toyota sont réputées robustes et durables. Le fait que de nombreux acheteurs possèdent toujours la première version de Toyota Innova et ne semblent pas avoir de problème avec elle. Mis à part le moteur diesel fiable de Toyota, leurs composants et même les raccords seraient de très bonne qualité.

À l’heure actuelle, Toyota Innova Crysta obtient un moteur essence 2,7 litres et 2,4 litres diesel conforme à la norme BS6, jumelé à un MT à 5 vitesses et à un AT à 6 vitesses. Les prix d’Innova commencent à Rs 15,66 Lakhs allant jusqu’à Rs 22,46 Lakhs pour la variante essence. Les variantes diesel sont au prix de Rs 16,44 Lakhs à Rs 24,67 Lakhs (tous les prix hors showroom).