La vieille garde de Netflix: où vous avez déjà vu le casting

Anamaria Marinca (Dr Meta Kozak)

Dans le rôle du scientifique Dr Meta Kozak, Anamaria Marinca joue un rôle de soutien dans La vieille garde. L’actrice roumaine est surtout connue pour sa performance primée dans le drame acclamé, 4 mois, 3 semaines et 2 jours, pour lequel elle a remporté plusieurs prix, dont le National Society of Film Critics Award de la meilleure actrice. De plus, Marinca a également été saluée pour son travail dans le téléfilm en deux parties de Channel 4, Trafic sexuel. L’interprète peut également être vu dans des films comme La comtesse, 2017’s Ghost in the Shell, Europa Report, La fille avec tous les cadeaux, cinq minutes au paradis, tempête, jeunesse sans jeunesse, et Boogie, c’est à dire Vacances d’été.

En plus de ses divers crédits de films, Anamaria Marinca peut également être vue dans de nombreux spectacles, y compris Doctor Who, Wallander, Mars, River, le mari de l’homme politique, les disparus, le dernier ennemi, l’hôtel Babylon, Holby City, et Étain d’étain.