La vieille garde arrive sur Netflix en juillet, de nouvelles images débutent

La vieille garde arrive sur Netflix le 10 juillet. Le film, basé sur la série comique de Greg Rucka et Leandro Fernandez, étoiles Charlize Theron comme Andy, qui dirige une équipe de soldats immortels qui protègent le monde mortel. Rucka a lui-même écrit le script de l’adaptation. Rejoindre l’équipe avec Theron sont Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Harry Melling, Van Veronica Ngo, Matthias Schoenaerts, et Chiwetel Ejiofor. Gina Prince-Bythewood gère les fonctions du directeur. Deux nouvelles images de La vieille garde a également fait ses débuts aujourd’hui, avec le synopsis officiel, que vous pouvez voir ci-dessous. La nouvelle a été rapportée par Collider.

Achetez The Old Guard # 1 maintenant tant que vous le pouvez

« Mené par un guerrier nommé Andy (Charlize Theron), un groupe secret de mercenaires soudés avec une mystérieuse incapacité à mourir se sont battus pour protéger le monde mortel pendant des siècles. Mais lorsque l’équipe est recrutée pour entreprendre une mission d’urgence et leur des capacités extraordinaires sont soudainement exposées, c’est à Andy et Nile (Kiki Layne), le dernier soldat à rejoindre leurs rangs, d’aider le groupe à éliminer la menace de ceux qui cherchent à reproduire et à monétiser leur pouvoir par tous les moyens nécessaires. roman graphique plébiscité par Greg Rucka et réalisé par Gina Prince-Bythewood (LOVE & BASKETBALL, BEYOND THE LIGHTS), THE OLD GUARD est une histoire granuleuse, fondée et pleine d’action qui montre que vivre pour toujours est plus difficile qu’il n’y paraît. «

Comme toujours, lorsque ces projets sont annoncés et que les photos débutent, les fans de bandes dessinées tentent de mettre la main sur la bande dessinée. Un coup d’œil sur eBay montre que les copies notées de 9,8 de # 1 se vendent environ 100 $, tandis que les ensembles de la première série se vendent régulièrement à 40 $. Le n ° 1 récupère également environ 20 $, mais avec un profil aussi élevé et une star de Charlize Theron, attendez-vous à ce que ces prix augmentent encore au cours du mois prochain, avant La vieille garde fait ses débuts sur Netflix le 10 juillet.

