La vie sexuelle extraordinaire des hippocampes pygmées, des danses de cour aux combats

Les hippocampes pygmées sont faciles à manquer. Mesurant souvent moins de 2 cm de long et parfaitement camouflés contre les fans de corail où beaucoup habitent, ces minuscules hippocampes vivent une vie tranquille dans les bas-fonds tropicaux, mais la vie sexuelle de ces minuscules créatures peut être tout sauf discrète, comme le biologiste marin Dr Richard Smith a découvert. Les dernières nouvelles et analyses de la newsletter iLa connaissance courante veut que les hippocampes font partie des rares membres du règne animal qui forment des relations monogames et s’accouplent pour la vie. L’hippocampe pygmée est différent. Sur la surface en forme de dentelle du corail gorgone, dans les eaux chaudes de l’Indonésie, le Dr Smith a observé un groupe de quatre hippocampes se comporter d’une manière extraordinaire. De nouvelles espèces d’hippocampes pygmées sont toujours en cours de découverte dans le monde (Photo: Richard Smith) Relations complexes Les trois hippocampes pygmées mâles de Denise – surnommés Tom, Dick et Harry aux fins de l’expérience – étaient tous concentrés sur la femelle du groupe, nommée Joséphine. Ils vivaient tous avec elle sur la même parcelle de corail. À première vue, il semblait que Tom était le compagnon de toujours de Joséphine. Alors que le Dr Smith flottait au-dessus, il a regardé un Tom très enceinte nager jusqu’au bord du corail et relâcher ses bébés hippocampes dans le courant. Un Tom épuisé revint vers Joséphine, la mère de la couvée, et le couple reprit immédiatement leur rituel de parade nuptiale, avant de s’accoupler à nouveau. Jusqu’ici, si normal. Jusqu’à ce que le Dr Smith découvre que Josephine s’accouplait également avec Dick. Elle exécutait des danses de cour avec les deux deux fois par jour et s’accouplait avec chacun d’eux tous les six jours, s’assurant qu’ils étaient tous les deux constamment enceintes. À Joséphine, le Dr Smith avait découvert, pour la première fois, un hippocampe qui se livrait à la polyandrie. Les hippocampes pygmées de Bargibant vivent en Indonésie (Photo: Richard Smith) Sans surprise, Tom et Dick n’étaient peut-être pas satisfaits de l’état des choses, dit le Dr Smith i. «Les mâles essayaient de s’étrangler», dit-il. «Ils n’ont pas de poings, alors ils utilisaient leur queue pour s’étrangler autour du cou.» Le pauvre Harry s’impliquait dans les combats, mais il n’avait jamais eu la chance de s’accoupler avec Joséphine. «Je suppose qu’il attendait juste que l’un d’eux meure», remarque le Dr Smith d’un ton sombre. La relation enchevêtrée de Tom, Dick, Harry et Josephine n’était pas le seul arrangement polyamour que le Dr Smith ait vu lors de ses plongées pour observer des hippocampes pygmées. Le Dr Smith a consacré une grande partie de sa carrière à l’étude des hippocampes pygmées (Photo: Darren Jew) Flirt illicite Deux hippocampes, Brad et Jennifer, ont partagé une petite parcelle de corail gorgone ensemble dans les mêmes eaux indonésiennes, tandis qu’un troisième hippocampe – Angelina – dormait sur le l’autre côté du corail. Au cours de ses plongées, le Dr Smith a observé Brad et Jennifer élever plusieurs couvées ensemble. Mais Brad a également passé ses journées à flirter avec Angelina. Il visitait sa parcelle de corail et s’engageait dans des danses de cour avec elle, mais s’arrêtait toujours avant de s’accoupler avec elle. «C’était tout simplement fascinant», dit le Dr Smith. «Pour que quelque chose d’aussi petit ait une vie aussi élaborée que nous ne savons rien.» Les découvertes du Dr Smith rappellent à quel point nous en savons peu sur les hippocampes pygmées. La première espèce n’a été découverte qu’en 1969, et les sept autres ont toutes été enregistrées pour la première fois après 2000. Elles peuvent être la pointe de l’iceberg. En août 2018, le Dr Smith a découvert une nouvelle espèce d’hippocampe pygmée dans les eaux japonaises, rapidement suivie en octobre de cette année-là par la découverte d’une autre nouvelle espèce, cette fois au large des côtes de l’Afrique du Sud. Le Dr Smith espère que ses découvertes aideront à élargir les horizons sous-marins des gens. «On se concentre tellement sur les grands animaux – ils sont considérés comme des créatures charismatiques», déclare le Dr Smith. «Il y a des requins, des dauphins et des baleines, et ces choses sont tellement axées sur la recherche. Mais ce sont aussi les petites choses qui ont des histoires fascinantes à raconter. »La plupart des hippocampes forment des relations monogames et s’accouplent pour la vie (Photo: Richard Smith) Dangers dans les profondeursMais les hippocampes pygmées doivent lutter pour leur survie. Le changement climatique réchauffe les eaux océaniques, créant des conditions fertiles pour la propagation de maladies fongiques qui tuent les coraux, prévient le Dr Smith. Pendant ce temps, la pêche à l’explosif est encore une pratique courante dans de nombreux pays tropicaux, malgré les ravages qu’elle provoque sur les habitats marins. «Même dans les endroits les plus reculés, j’ai vu le récif complètement décimé par la pêche de fond… C’est terrifiant, quand on s’imagine être dans un désert et que ce n’est tout simplement pas la réalité», dit-il. Tout en arrière-plan se trouve le drainage constant de la vie océanique causé par la surpêche et le changement climatique. «J’ai vraiment vu une énorme différence à certains endroits. Je pourrais plonger dans certaines régions d’Indonésie pendant six mois maintenant, sans voir un seul requin. C’est vraiment horrible. »L’hippocampe pygmée, avec sa vie sexuelle étrange et surprenante, rappelle à quel point nous ne savons pas sur la vie sous l’eau – et combien nous pourrions perdre. of Unknown Sea Creatures and Coral Reefs de Richard Smith (Apollo, 25,99 £) est maintenant disponible

