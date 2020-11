La vie reviendra à la normale d’ici l’hiver prochain si tout se passe bien, selon un scientifique derrière le vaccin

Le fondateur de la société qui a trouvé un vaccin efficace contre Covid-19 a déclaré que « nous pourrions avoir un hiver normal l’année prochaine » si suffisamment de personnes sont vaccinées. Le Dr Ugur Sahin, directeur général de BioNTech, qui travaille avec la société pharmaceutique Pfizer, a également décrit son soulagement d’avoir appris que le vaccin était efficace. Dernières nouvelles et analyses Les données préliminaires ont montré que le vaccin du Dr Sahin était efficace à 90%, et ils espèrent accélérer l’approbation afin que l’injection soit prête à être utilisée d’ici la fin de Il a déclaré au Andrew Marr Show de la BBC: «Cet hiver sera difficile, cela n’aura pas un grand impact sur le nombre d’infections avec notre vaccin cet hiver. si tout continue à bien se passer, nous commençons à livrer le vaccin à la fin de cette année à partir de l’année prochaine, l’objectif est de livrer 300 millions [doses] du vaccin jusqu’en avril de l’année prochaine. ce qui pourrait nous permettre de vraiment commencer à avoir un impact. «L’impact le plus important se produira en été. le taux d’infection diminuera en été et ce qui est absolument essentiel, c’est d’avoir un taux de vaccination élevé jusqu’à ou avant l’automne-hiver l’année prochaine. cela signifie que toutes les citations de vaccination doivent être effectuées avant l’automne prochain. «Et je suis convaincu que cela se produira car il y a un certain nombre de sociétés de vaccins qui ont été invitées à augmenter l’offre, afin que nous puissions avoir un hiver normal l’année prochaine.» «Extrêmement soulageant» Le vaccin entraîne le système immunitaire en injectant le code génétique du virus dans l’organisme – sans problème de sécurité signalé parmi les 43500 personnes impliquées dans l’essai, qui a eu lieu dans six pays.Chaque vaccination nécessite deux doses, injectées à 21 jours d’intervalle – et si une certaine protection peut être conférée après la premier coup, la protection maximale n’est atteinte que 14 jours après le second.Les scientifiques de l’Université d’Oxford affirment que leur vaccin expérimental contre le coronavirus a été montré dans un essai précoce pour provoquer une réponse immunitaire protectrice chez des centaines de personnes qui ont reçu le vaccin (Photo: John Cairns, University of Oxford / AP) Les entreprises fourniront au Royaume-Uni suffisamment de doses pour vacciner cinq millions de personnes d’ici janvier, des millions de doses supplémentaires devant être livrées au pays plus tard l’année prochaine. Au moment où il a été informé de l’efficacité de leur vaccin, le Dr Sahin a déclaré que c’était «extrêmement soulageant». Il a déclaré: «En tant que scientifique, vous vous attendez bien sûr à une certaine probabilité que la carte puisse être positive sur la base des données dont nous disposions jusqu’à présent. , mais il y a toujours des facteurs inconnus. « Et il se peut qu’il y ait une raison scientifique, biologique ou médicale pour laquelle le vaccin ne fonctionne pas. » Nous savons maintenant que notre vaccin fonctionne, et très probablement d’autres vaccins fonctionneront également. « Donc c’est vraiment un message qui non seulement change la façon dont nous développons des vaccins, mais augmente également la probabilité que nous puissions maîtriser cette pandémie. »Protection Bien que le développement ait été salué comme une percée, on ne sait pas combien de temps le vaccin durera. Et si les premiers résultats montrent qu’il est efficace pour prévenir la maladie – un développement majeur – il n’est pas encore clair s’il fera suffisamment pour empêcher les gens de transmettre le virus SRAS-CoV-2 qui cause Covid-19 à d’autres. est probablement t Il faudra un certain temps avant que des doses suffisantes puissent être produites pour vacciner l’ensemble de la population britannique.Cependant, il a déclaré que davantage de données étaient nécessaires pour savoir si une vaccination contre le coronavirus était nécessaire chaque année.A demandé s’il allait être un Covid-19 annuel jabs, comme avec le vaccin contre la grippe, il a répondu: «La grippe est un peu différente, car avec la grippe, nous avons vraiment affaire chaque année à une souche différente, ou à des souches différentes.» Le Covid-19 a bien sûr des mutations , mais jusqu’à présent, les mutations sont très distinctes, et je ne m’attends pas à ce que le virus connaisse un changement radical, ce qui est observé, par exemple, pour la grippe.Plusieurs vaccins contre les coronavirus pourraient être utilisés en combinaison (Photo: REUTERS / Andreas Gebert / File Photo) « Donc, la seule raison pour les vaccinations de rappel sera si nous nous rendons compte qu’il n’y a pas de protection après un an. » Il se pourrait que ce soit une vaccination chaque année, tous les deux ans, ou même tous les cinq ans. Nous devons donc vraiment générer des données pour répondre à cette question. »Un effort mondial Des chercheurs du monde entier développent également des vaccins, dont beaucoup sont susceptibles d’être efficaces. L’Université d’Oxford collabore avec la société pharmaceutique Astrazenica, et le gouvernement britannique a déjà a acheté 100 millions de doses de leur vaccin.Le Dr Sahin a déclaré que les vaccins pourraient être combinés si quelqu’un n’avait plus de réponse immunitaire.Il a demandé si le vaccin contre le coronavirus pouvait être utilisé en combinaison avec d’autres vaccins, tels que celui développé par AstraZeneca, il a déclaré: «Au début, cela n’a pas de sens de combiner des vaccins, car chaque vaccin a été évalué cliniquement comme un premier rappel.» Cela signifie donc que la plupart des vaccins sont basés sur une première injection, et après trois semaines, ou après quatre semaines, un deuxième injection. Et je ne mélangerais pas cela, car cela n’a pas été évalué pour la sécurité. »Il a ajouté:« Mais si après un an, par exemple, si quelqu’un qui a reçu un vaccin AstraZeneca, qui n’a plus de réponse immunitaire, alors il pourrait être combiné avec le vaccin BioNTech / Pfizer, ou vice versa. »M. Sahin a déclaré que l’on ne savait pas combien de temps l’immunité dure après une deuxième dose du vaccin, ajoutant:« La réponse anticorps pourrait diminuer avec le temps, et nous prévoyons il diminuera avec le temps, mais ce que l’on ne sait pas, à quelle vitesse va-t-il décliner? «Nous collectons ces informations et nous les verrons et si la réponse en anticorps, par exemple, après un an, semble trop faible, nous pouvons le faire. une vaccination de rappel, qui ne devrait pas être trop compliquée. »

