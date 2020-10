La vie quotidienne sur un navire de la marine, 1942-1945

En 1942, peu de temps après l’entrée en guerre des États-Unis, la marine a créé un groupe spécial appelé Naval Aviation Photographic Unit pour documenter et faire connaître ses activités aériennes.

L’objectif principal de cette unité photographique était de promouvoir le recrutement de pilotes spécifiquement pour la Marine. Radford, le chef de la marine, pensait qu’il y avait une concurrence pour un bassin de talents limité entre la marine et l’armée de l’air, et que des photographies attrayantes et de premier ordre dans la presse, des affiches et des dépliants aideraient la marine à atteindre son quota de 30 000 nouveaux pilotes chaque année.

Edward Steichen, l’un des photographes les plus renommés et les mieux payés au monde, a été invité à constituer une équipe et à diriger l’unité photographique de l’aviation navale.

Certains des photographes recrutés, comme Wayne Miller et Horace Bristol, qui deviendront célèbres à part entière. L’un des membres les moins connus de l’unité était un jeune enseigne nommé Alfonso «Fons» Iannelli.

Fons a commencé à travailler avec l’unité en tant qu’assistant et développeur de chambre noire, mais a été promu photographe. Il a été chargé de documenter les émotions des hommes sur le navire et a développé son style «fly-on-the-wall».

Ses photographies ont été publiées dans une collection éditée par Steichen intitulée US Navy War Photographs: Pearl Harbor to Tokyo Harbour (1945) et ont été incluses dans l’exposition Power in the Pacific: Battle Photographs of our Navy in Action on the Sea and in the Sky à le Musée d’Art Moderne en 1945.

Après la guerre, les photographies d’Iannelli présentent une image complexe et paradoxale de la vie américaine. Iannelli est devenu un photojournaliste très réussi pour McCall’s, Life, Fortune, Collier’s et The Saturday Evening Post. Ses photographies pour la section «How America Lives» du Ladies Home Journal décrivent avec sympathie les aspirations consuméristes d’après-guerre.

D’autres images montrent que la sécurité, le bonheur et la tranquillité promis à la fin de la guerre étaient insaisissables pour beaucoup. À la fin des années 40, on disait qu’il était le photographe de magazines le plus payé de New York. Il était connu pour sa capacité à surmonter des situations d’éclairage difficiles et aurait introduit des techniques de lumière indirecte pour un éclairage plus doux dans le photojournalisme.

En 1948, Iannelli a fondé Scope Associates, une agence coopérative dirigée par des photographes. Plusieurs membres de l’unité navale de Steichen étaient représentés par Scope, dont Horace Bristol et Victor Jorgensen. En 1951, Iannelli a créé son propre studio de production de films, Filmscope Inc.

Iannelli a continué à faire des photographies et des films dans les années 1980. En 1982, son atelier a pris feu et nombre de ses estampes et équipements vintage ont été détruits. Fons Iannelli est décédé en 1988.

(Crédit photo: Fons Iannelli, avec l’aimable autorisation de Steven Kasher Gallery, New York).