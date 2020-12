La vidéo PS5 Industrial Shredder met la nouvelle console à l’épreuve

Les gens ont même du mal à obtenir une PS5 avec une demande dépassant de loin l’offre disponible, mais certains acheteurs jettent déjà la console dans des déchiqueteurs industriels, regardant la chose se réduire en bits littéraux alors qu’elle est déchirée par les dents métalliques à haute résistance. Nous avons vu la vidéo d’horreur littérale, un film de tabac à priser du plus haut niveau, et maintenant vous devez aussi en souffrir.

La vidéo du déchiqueteur industriel PS5 a été partagée par Tom Warren de The Verge, originaire de Jeu SLAM en tant que soumission d’utilisateur. On ne sait pas d’où vient la vidéo avant cela ou qui est allé jusqu’à jeter 500 $ (oui, c’est la version sur disque). Il montre près d’une minute de séquences coupées alors que la PS5 passe dans un broyeur industriel, grignoté bien au-delà de toute réparation. Oui, pendant que vous êtes toujours ici pour essayer d’en sécuriser une, il y a au moins une console PS5 qui a été déchirée en lambeaux.

c’est vraiment pénible à regarder pic.twitter.com/TrgZ9QnrwS – Tom Warren (@tomwarren) 2 décembre 2020

Nous sommes d’accord avec Tom. C’est vraiment douloureux à regarder. Et si vous ne parvenez pas à passer à travers la vidéo, laissez-moi vous la décrire en détail. La première coupe est l’éclatement de la PS5 alors que le destructeur tente de saisir la grande console. Les plaques extérieures et le lecteur de disque se détachent, comme si Wolverine avait déchiré ses griffes à travers.

Pour faciliter la mouture, les morceaux supplémentaires sont retirés pendant un moment, et seul le noyau central de la console est poussé dans le moulin, ventilateur en premier. On ne sait pas quel modèle de ventilateur avait cette PS5, mais je suppose que cela n’a plus vraiment d’importance maintenant, n’est-ce pas? La PS5 est une grosse machine, donc le destructeur a un peu de mal à tout déchirer, ce qui nécessite quelques inversions et redémarrages pour faire fonctionner la console tout au long. Juste avant la fin, la personne qui déchiquète la console montre le dissipateur thermique croqué flanqué des marques de dents en colère, la console étant déjà bien irréparable. Mais ce n’est pas encore fait.

De retour dans la déchiqueteuse, les pièces restantes de la PS5 vont, y compris la carte principale et le lecteur de disque qui a été retiré plus tôt. Une fois qu’il a fini de tout manger, la caméra montre la pile de pièces PS5, les passant au crible alors qu’une « PS5 à vendre! » la bannière de texte clignote sur la vidéo.

Parce que les origines de la vidéo ne sont pas claires, on ne sait pas exactement qui jette une PS5 dans un broyeur industriel. Était-ce un scalpeur qui avait déjà fait tant de bénéfices, il pouvait se permettre de jeter une console supplémentaire? Était-ce un acheteur en colère qui avait des problèmes avec des accidents qu’il ne pouvait plus gérer? Ou était-ce juste quelqu’un qui jetait environ 500 $ pour son influence (ce qui n’a sans doute pas fonctionné, étant donné que les origines de la vidéo sont difficiles à évaluer)? Peut être Les âmes du démon était tout simplement trop difficile et c’était leur façon de jeter le contrôleur contre le mur.

Aussi satisfaisant que de regarder les choses se dérouler dans un déchiqueteur industriel, c’est juste douloureux de regarder quelqu’un qui a deux PS5. Je ne peux pas imaginer comment cette vidéo est diffusée aux personnes qui ont encore du mal à en obtenir une. Heureusement, les détaillants commencent à prendre position contre les groupes de scalpeurs et les bots évidents, l’un d’eux annulant un tas de commandes d’un groupe de scalpeurs PS5 notoire qui avait auparavant sécurisé plus de 3500 consoles pour la revente au balisage sans «aucun regret».

Et pourtant, alors que les consoles se vendent presque deux fois plus au détail, en voici une que quelqu’un jette littéralement de l’une des manières les plus destructrices possibles. Pouvons-nous voir à quoi ressemble une Xbox Series X traversée par un déchiqueteur?