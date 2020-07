La vidéo officielle montre les fonctionnalités du nouveau Moto G 5G Plus

La semaine dernière Motorola a dévoilé son premier téléphone 5G (sans compter le Moto Z4 et Moto Z3 avec le 5G MotoMod), le Moto G 5G Plus. L’appareil est doté d’un écran de 6,7 pouces et d’une résolution FHD + de 1080 x 2520. Vous pouvez ranger la calculatrice car nous sommes heureux de vous dire que le rapport d’aspect se révèle être un grand et mince 21: 9. L’écran dispose d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui signifie qu’il se rafraîchit 90 fois par seconde, ce qui permet un défilement fluide et des animations de jeux vidéo améliorées.

L’appareil est alimenté par la plate-forme mobile Snapdragon 765 qui comprend un modem Snapdragon X52 5G intégré. Deux configurations différentes sont disponibles; l’un dispose de 4 Go de mémoire et 64 Go de stockage tandis que l’autre est livré avec 6 Go de mémoire et 128 Go de stockage. Une batterie de 5000 mAh permet à l’appareil de fonctionner jusqu’à deux jours avec une seule charge et le chargeur turbo de 20 W recharge rapidement la batterie.

L’appareil photo 48MP à l’arrière du téléphone produit des images 12MP plus nettes avec moins de bruit grâce au binning 4: 1 pixels. Il y a aussi un appareil photo ultra-large 8MP, un appareil photo macro 5MP et un capteur de profondeur. À l’avant, vous trouverez à la fois un 16MP et un snapper selfie grand angle.