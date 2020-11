La vidéo intelligente de Huawei favorise les connexions transparentes entre ses appareils 4G / 5G

Huawei a récemment dévoilé ses téléphones les plus avancés technologiquement de l’année, la série Mate 40 qui comprend le Mate 40, le Mate 40 Pro et le Mate 40 Pro Plus. Alimentée par le nouveau chipset Kirin 9000 5 nm, la nouvelle gamme sera plus puissante et économe en énergie que la famille Mate 30 de l’année dernière et les modèles P40 de cette année. Les deux dernières lignes phares étaient équipées du SoC Kirin 990 5G 7 nm. En fait, les seules puces fabriquées à l’aide du processus 5 nm cette année devraient être le Kirin 9000 et l’A14 Bionic d’Apple.

Huawei montre intelligemment comment ses appareils fonctionnent ensemble de manière transparente avec une vidéo animée



Au cours du troisième trimestre de cette année, Huawei n’a suivi que Samsung dans le nombre de combinés expédiés dans le monde. Mais grâce aux inquiétudes des États-Unis concernant les liens étroits perçus entre l’entreprise et le gouvernement communiste chinois, Huawei n’a pas de présence officielle au détail aux États-Unis.Par conséquent, seuls les passionnés de téléphone dans le pays sont intéressés par ce que l’entreprise propose.

Aujourd’hui, Huawei a publié une nouvelle publicité montrant comment ses produits ont offert une vie d’IA transparente au cours des dernières années. Huawei le fait intelligemment grâce à l’utilisation d’animation en commençant par le module rond à quatre caméras situé à l’arrière de la série Mate 40. Le zoom 100x trouvé sur le P40 Pro + est référencé tout comme le mode Lune du P30 Pro. Les débuts de la connectivité 5G sont illustrés par une image de barres de connectivité. Toutes ces images se transforment parfaitement en la suivante; par exemple, l’une des barres de connectivité s’agrandit et se transforme en un chipset Kirin de forme carrée et en son unité de traitement neuronal (NPU). À partir de cette image, nous voyons une smartwatch Huawei, probablement le modèle le plus récent, la Huawei Watch GT 2 Pro. La vidéo montre certaines des activités que les moniteurs portables, notamment la course à pied, le ski, l’haltérophilie, etc. Il surveille également les fréquences cardiaques des utilisateurs et diffuse de la musique. Pour ce faire, vous aurez besoin d’une paire de FreeBuds Bluetooth sans fil de Huawei qui apparaît ensuite dans la vidéo avec son étui de transport. On voit également dans le clip les lunettes intelligentes Gentle Monster de Huawei.

Comme le dit Huawei, «Avec sa vie d’intelligence artificielle sans faille, le plan de # HUAWEI rassemble les gens, en particulier à une époque sans précédent, et construit un monde où tout fonctionne de manière intelligente, sécurisée et harmonieuse. Et la vidéo est une manière intelligente de montrer cela. Vous n’avez même pas besoin d’être intimement familier avec l’entreprise pour comprendre ce qu’elle essaie de dire.

Huawei est toujours confronté au problème de l’obtention de chipsets 5 nm prenant en charge les appareils fonctionnant en 5G tels que les combinés et les stations de base pour les réseaux qu’il aide les opérateurs et les gouvernements à construire. Le département américain du commerce doit approuver l’envoi de toutes les puces à Huawei produites par une fonderie utilisant une technologie de fabrication américaine. Seuls TSMC et Samsung Foundry fabriquent actuellement des circuits intégrés de pointe de 5 nm et les deux fonderies indépendantes sont couvertes par les règles d’exportation américaines. À moins qu’une nouvelle source de telles puces ne soit découverte sans aucune connexion aux États-Unis, Huawei aura besoin de plus que de vidéos intelligentes pour défier Samsung en tant que premier fabricant de smartphones au monde.

De plus, Huawei se trouve être le premier fournisseur d’équipements réseau au monde bien qu’ils soient interdits aux États-Unis et dans certains des alliés de ces derniers. Puisqu’il y a un aspect politique à ce qui arrive à Huawei en ce qui concerne son traitement par les États-Unis, il est possible qu’un changement d’administration puisse entraîner un changement dans la façon dont Huawei est traité dans les États. Et cela pourrait amener les États-Unis à renverser leurs positions sur TikTok, WeChat et d’autres sociétés de technologie dont le siège est en Chine que l’administration Trump tente d’interdire aux États-Unis.