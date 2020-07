La vidéo Galaxy Unpacked de Samsung taquine le Note 20 et bien plus

Samsung a partagé une bande-annonce pour Galaxy Unpacked 2020 qui fait allusion pas si subtilement à cinq appareils.

Les Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Watch 3, Galaxy Buds Live et Galaxy Tab S7 semblent être sur le pont.

L’événement a lieu le 5 août.

Samsung n’essaie même pas de cacher ce qu’il annoncera lors de son événement Galaxy Unpacked – il vient de publier une bande-annonce qui fournit une indication claire de ce à quoi s’attendre lors du gala des médias virtuels du 5 août.

La plupart du bref clip est axé sur les promesses d’histoires de concepteurs et de développeurs, mais la vidéo se termine par les silhouettes des cinq appareils que Samsung a annoncé qu’elle révélerait lors du flux Unpacked. Aucune n’est particulièrement subtile, c’est donc en fait une confirmation de plusieurs rumeurs à la fois.

L’appareil le plus important, comme vous pouvez le deviner, est le Galaxy Note 20 (illustré à l’extrême droite). Le teaser n’illustre pas grand-chose, mais le produit phare du stylet devrait s’améliorer sur le Note 10 avec une technologie de caméra empruntée à la famille S20, une puissance de traitement plus rapide (peut-être le Snapdragon 865 Plus en Amérique du Nord), une faible latence S- Stylet et écran jusqu’à 6,9 pouces 120 Hz.

Les autres sont assez visibles. À gauche de la Note 20 se trouve le Galaxy Z Fold 2 (alias Galaxy Fold 2), la deuxième génération du pliable haut de gamme de Samsung. Il aurait également pu améliorer la technologie de l’appareil photo et de traitement, mais les points forts seraient un écran pliant légèrement plus grand de 7,7 pouces et un écran externe de 6,2 pouces considérablement étendu.

Vous pouvez également apercevoir la Galaxy Watch 3, une évolution des bracelets haut de gamme de Samsung avec surveillance cardiaque de l’Active 2. À côté se trouvent les Galaxy Buds Live, une nouvelle génération de véritables écouteurs sans fil qui pourraient réintroduire le suivi de la condition physique intégré. La dalle derrière les deux appareils portables, quant à elle, est probablement la Galaxy Tab S7. La tablette peut se vanter de performances et de mises à niveau de stylet à faible latence comme la Note 20 et pourrait se diviser en deux variantes, y compris une version standard de 11 pouces avec un écran LCD et un modèle AMOLED de 12,4 pouces plus grand.

Nous ne compterions sur aucune surprise matérielle lors de l’événement. En plus de définir tôt les attentes, Samsung a effacé le jeu pour Unpacked en lançant des produits tels que le Galaxy Z Flip 5G. La société sera occupée avec les produits auxquels elle a déjà fait allusion jusqu’à présent, et il n’y a eu aucune allusion à d’autres appareils qui pourraient faire une apparence non emballée.