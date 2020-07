La vidéo du super-héros viral Tik Tok de Julian Bass est remarquée par les élites de l’industrie

Nos sens Spidey picotent sur l’impressionnante vidéo TikTok de l’étudiant de théâtre Julian Bass le montrant se transformant de Jedi à Ben 10 en Spider-Man lui-même … et une poignée de géants de l’industrie ressentent aussi le picotement.

L’étudiant de Georgia State University, âgé de 20 ans, a publié une vidéo TikTok – que vous pouvez voir ici – sur Twitter le 2 juillet qui utilise des effets visuels étonnants et des transitions fluides pour donner l’illusion de se transformer en ses super-héros préférés. Tout d’abord, il apparaît comme un Jedi brandissant un sabre laser, qu’il utilise pour découper l’écran et changer en Ben 10 de la franchise Cartoon Network, puis en Spider-Man, Web et tout.

Dans la légende, il a exhorté les fans: « Si vous pouvez tous retweeter autant de fois que Disney appelle, ce serait très apprécié. » Plus de 20 millions de vues plus tard, son souhait est devenu réalité, et un certain nombre de gros bonnets hollywoodiens – dont le président exécutif de Walt Disney Company, Bob Iger, le cinéaste « Guardians of the Galaxy » James Gunn et le producteur exécutif « BlackKklansman » Matthew A. Cherry – ont répondu avec éloge. .

À la fin de la journée, Iger avait remarqué, en tweetant à Bass, « Le monde va connaître ton nom !!! » auquel Bass a rapidement répondu: « C’est le début !!! »

Gunn a également répondu au fil Twitter avec un emoji aux mains élogieuses, ce qui a incité l’acteur de « Scrubs » Zach Braff à répondre: « Embauchez cet homme, Gunn! »

Cherry intervint avec une note encourageante, disant: «Ça va plus que juste Disney t’appelle. C’est tellement stupide. «

Même le compte Twitter officiel de Sony a répondu avec les emojis latéraux et époustouflants.

Bass a été présenté samedi sur « Good Morning America » ​​et a depuis tweeté ses remerciements pour la réponse écrasante.

« Je ne pense pas avoir correctement remercié tout le monde de m’avoir aidé, alors MERCI !!! Je vois chacun de vous qui croit en moi et JE PROMETTE que je ne vous laisserai pas tomber !! ” il a écrit.

Le monde connaîtra ton nom !!! – Robert Iger (@RobertIger) 3 juillet 2020

C’est le début!!! – Julian Bass (@thejulianbass) 3 juillet 2020

Gunn a publié un emoji d’applaudissements, auquel Zach Braff a répondu.

Embauchez cet homme, Gunn! – Zach Braff (@zachbraff) 3 juillet 2020

Ça va être plus que juste Disney qui t’appelle. C’est tellement stupide. https://t.co/XkhYVCURRs – Matthew A. Cherry (@MatthewACherry) 2 juillet 2020

Alors que Sony a répondu avec des yeux exorbités et des emojis surpris, « GMA » a noté que Bass avait gagné sur « certains grands fans. »

Les effets visuels de cet élève attirent le regard d’Hollywood. Julian Bass, l’étudiant de Georgia State University derrière les effets impressionnants, séduit certains fans de renom. @janai en a plus. https://t.co/IwSFfXObyy pic.twitter.com/ir9zfQWrRS – Good Morning America (@GMA) 4 juillet 2020