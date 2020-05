La vidéo du LAIKA Animated Fight Challenge remporte Internet / Film

Sur les traces, ou plutôt les coups de poing et les coups de pied, du Boss Bitch Fight Challenge, le studio d’animation stop-motion LAIKA a créé sa propre interprétation de la sensation vidéo virale TikTok qui a pris d’assaut Internet. La vidéo commence avec le premier personnage grand écran de LAIKA Coraline être poussé vers la caméra pour faire reculer un Funko POP de Les Boxtrolls, et c’est là que l’animation entre en jeu, mettant en vedette de l’argile, des vaches, des cubes de glace, des citrons, et bien plus encore se tirant dessus. Vous pouvez le regarder par vous-même ci-dessous.

Vidéo du LAIKA Animated Fight Challenge

La vidéo utilise une variété de styles d’animation et d’objets pour donner vie à ce défi de combat. Un citron est tranché par une figurine en métal brandissant un katana avant de rouler sur un adversaire, les oiseaux à élimination directe tourbillonnants se balancent après qu’une personne a été assommée, et un ballon de plage est frappé et dégonflé avant de gonfler et de mettre fin au combat. Même une paire de chaussures entre en action.

LAIKA a été à l’origine de superbes films d’animation en stop-motion comme Lien manquant, ParaNorman, et Kubo et les deux cordes, ainsi que ce qui précède Les Boxtrolls, et Coraline. Nous ne savons pas sur quoi ils travailleront ensuite, mais nous sommes heureux que certains des animateurs aient pu s’amuser avec ce défi de vidéo virale. Cela aurait été bien si un plus grand nombre des personnages du studio étaient impliqués, mais il semble que les animateurs de LAIKA soient coincés chez nous comme nous, alors ils ont fait de leur mieux avec les objets qu’ils traînaient.

Ce serait cool de voir encore plus d’animateurs se lancer dans l’engouement pour les vidéos de combat viral, mais je suis sûr que ce type de production prendrait plus de temps que les vidéos en direct que nous avons vues en ligne. Mais comme il ne se passe pas grand-chose en ce moment dans le monde extérieur, ce serait certainement un bon moyen de passer le temps.

