La vidéo de vote de Borat s’adresse aux femmes, obtenez de nouveaux détails sur la cascade de Donald Trump – / Film

C’est le jour des élections aux États-Unis, et même si c’est censé être le jour où nous faisons notre devoir civique et votons pour les dirigeants qui nous représenteront au gouvernement, ce n’est pas encore une fête nationale. Heureusement, il semble que ce sera une année record pour la participation électorale, la plus importante depuis longtemps, mais Borat Sagdiyev a un message spécial pour les femmes avant de se rendre aux urnes aujourd’hui.

Et les manigances de Borat ne s’arrêtent pas là, parce que Sacha Baron Cohen fait toujours la publicité pour Film suivant Borat, qui n’en est qu’à sa deuxième semaine de sortie sur Amazon Prime (même si on a l’impression que cela fait un mois). Lors d’une récente interview, Cohen a expliqué comment la cascade où il était habillé en Donald Trump pendant Vice-président Mike Pencediscours de La Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) au début de l’année a failli tourner mal.

Regardez la vidéo de vote de Borat et apprenez-en plus sur les coulisses Borat 2 au dessous de.

Borat 2 Stunt a presque mal tourné

Tout d’abord, Sacha Baron Cohen est apparu sur Le spectacle Ellen DeGeneres, et a mis en avant la suite de Borat à son public. Étant donné qu’une partie du public cible d’Ellen n’est probablement pas au courant des singeries inappropriées de Borat, Ellen demande à Cohen d’expliquer exactement ce qu’il fait en tant que journaliste fictif de Kazakhstan.

Ensuite, Cohen explique en détail comment le bâillon qui l’a impliqué en tant que Borat déguisé en Donald Trump a failli mal tourner. Après avoir passé des heures à se maquiller et à enfiler un gros costume, tout était presque déjoué par la sécurité. Cohen a expliqué:

«Nous avions une équipe de prothèses qui me transformait en Donald Trump. Ensuite, j’ai mis un gros costume, une sorte de gros costume de 55 pouces parce que c’est ce que les équipes de prothèses ont dit assimiler parfaitement sa taille. Ensuite, je me suis déguisé différemment. J’ai fait les cheveux de Trump différemment. J’ai dépassé la sécurité de CPAC, dépassé la TSA, et en fait la TSA m’égarait et ils ont essentiellement dépassé ma poitrine et ont émis un bip. J’étais terrifié, évidemment, au moment où ils ont touché mon corps – c’est un gros costume, donc je n’aurais pas été autorisé à entrer. Ils ont dit: «Qu’est-ce que c’est, monsieur? Pourquoi émet-il un bip? Et je dis: ‘C’est un stimulateur cardiaque.’ »

Cela fonctionna assez bien, mais alors que la baguette continuait, l’appareil sonna une deuxième fois près de son ventre. Cohen se souvient: «Et je ne savais pas quoi dire, et il a dit: ‘Eh bien, attendez, c’est le fil du stimulateur cardiaque, ouais?’ Et je dis: ‘Ouais, ouais, bien sûr,’ et il m’a laissé entrer. «

Je ne peux pas imaginer à quel point Cohen se sent nerveux et tendu à chaque instant quand il doit travailler sur ces scénarios en temps réel. Non seulement il doit s’assurer qu’il reste dans le personnage, mais il doit également être rapide au cas où quelque chose ne va pas comme ça. Ensuite, il doit également être conscient de son environnement lorsqu’il essaie de réaliser une cascade qui le met au milieu de personnes qui pourraient vouloir le blesser, ce qui s’est produit à de nombreuses reprises lors du tournage de ce dernier film.

Mais peu importe à quel point certaines personnes le détestent, Cohen se présente toujours comme Borat pour les élections.

INFORMATIONS DE VOTE D’URGENCE POUR LES FEMMES DES ÉTATS-UNIS & A! pic.twitter.com/QIrLzBtyad – Borat (@BoratSagdiyev) 2 novembre 2020

Borat exhorte les femmes à ne pas voter pour que Trump ne perde pas

Comme nous l’avons souligné, c’est le jour des élections, et dans un dernier effort pour s’assurer que Donald Trump ne perde pas les élections, Borat lui-même a contacté les électrices pour leur dire de ne pas voter. Le faux journaliste dit: «Comme les papillons de nuit devant un feu, vous, mesdames, êtes attirés par des idées dangereuses comme l’honnêteté, l’équité et le consentement.»

Borat continue en disant aux femmes de ne pas croire que le démocrate ment sur le fait que Trump n’aime pas les femmes, ajoutant: «Il les aime vraiment. 26 accusateurs ne peuvent pas tous mentir. Il s’agit bien sûr d’une référence aux 26 femmes qui ont accusé Donald Trump de harcèlement sexuel et d’inconduite, ce qui suffirait normalement à faire tomber n’importe quel politicien. Mais Donald Trump est tellement un salaud qu’il passe à travers ces accusations et toutes sortes de transgressions.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, allez-y et votez pour que nous puissions mettre fin à cette folie. Trop c’est trop.

