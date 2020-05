La vidéo de la montée de la résistance de Star Wars propose un tour virtuel – / Film

le Montée de la résistance rouler à Star Wars: Galaxy’s Edge ouvert à Disney World et Disneyland en décembre et janvier, respectivement, pour un accueil extrêmement positif. La balade est rapidement devenue l’attraction la plus populaire des parcs Disney, les fans faisant la queue pendant des heures pour avoir la chance de rejoindre la Résistance. Puis, la pandémie de coronavirus (COVID-19) a frappé et les parcs Disney ont fermé pour la quatrième fois de l’histoire. Seules quelques personnes à aller faire l’expérience de Rise of the Resistance pendant cette fenêtre de trois mois. Mais Disney a publié une vidéo Star Wars Rise of the Resistance qui offre aux téléspectateurs la possibilité de vivre la balade virtuellement, dans le confort de leur foyer.

Vidéo de la montée de la résistance de Star Wars

Disney a publié une vidéo POV Rise of the Resistance qui ressemble à une expérience de conduite en réalité – bien qu’avec un texte plus flottant. La vidéo vous emmène à travers le trajet de 15 minutes en trois minutes, tout en partageant des anecdotes en coulisses sur l’attraction. Il s’agit d’un examen approfondi de la montée de la résistance, même s’il s’agit d’une version abrégée de trois minutes de l’expérience de 15 minutes.

Comme Peter Sciretta / Film l’a décrit dans sa critique de Rise of the Resistance, la vidéo emmène des invités en mission avec Resistance lors d’une évasion d’un Destroyer d’étoiles du Premier Ordre:

Le voyage commence sur Batuu lorsque vous découvrez que les troupes du Premier Ordre ont atterri sur la planète et cherchent autour de Black Spire Outpost un espion rebelle. Vous pourriez même avoir une interaction personnelle avec Kylo, ​​ses gardes Stormtrooper, ou peut-être le côté résistance de l’équation: Rey, Chewbacca ou Vi. Si vous vous promenez dans la zone boisée le long de la périphérie de Black Spire Outpost, vous découvrirez le campement temporaire de la Résistance. C’est là que la véritable aventure commence. Les clients se frayent un chemin à travers un chemin les menant plus profondément dans «la forêt vers des falaises imposantes et les restes en ruine d’une ancienne civilisation». Dans une salle de briefing de fortune, BB-8 nous présente une holo-transmission de Rey, qui a l’intention de retrouver le général Leia Organa. Nous nous dépêchons de monter à bord d’un navire de transport intersystèmes (I-TS) à proximité sur la route de la nouvelle base, mais nous sommes repérés par un destroyer stellaire du Premier Ordre et capturés. Arrêtés et interrogés par le Guide suprême lui-même, nous devons trouver un moyen de nous échapper grâce à nos cohortes de résistants. C’est à ce moment que la randonnée commence. Nous embarquons à bord de véhicules de transport de premier ordre de huit passagers (véhicules sans piste hautement technologiques) pilotés par des droïdes astromech de la série R5 reprogrammés. Traversant le labyrinthe du Star Destroyer, nous aurons des démêlés avec Kylo et son armée de Stormtroopers. Nous pourrions même nous retrouver face à face avec un AT-AT Walker. À la fin de ce trajet, vous croirez que les boulons de blaster sont réels. La séquence de fin culminante a lieu alors que nous montons à bord de capsules d’évasion qui nous déposent sur la planète Batuu.

On ne sait pas encore quand Disneyland ou Walt Disney World ouvrira et permettra Guerres des étoiles les fans de vivre la montée de la résistance de la résistance pour de vrai. Cependant, les rapports suggèrent que cela pourrait être dès juin.

