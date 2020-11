La victoire de Biden donne à l’industrie technologique la possibilité d’une réinitialisation à Washington

La transformation de Joe Biden en président élu samedi inaugure une toute nouvelle période pour la technologie, donnant à un métier qui se découvre de plus en plus en contradiction avec les autorités la possibilité d’une réinitialisation.Image large: l’ascension de Biden pourrait entraîner la restauration de certaines technologies. Cependant, il est peu probable que les polices d’assurance de l’ère Obama, favorables à la technologie, mettent fin au techlash bipartisan qui s’est développé tout au long de la période de Trump.- – – Voici ce à quoi la technologie doit s’asseoir.Les points de la technologie: l’accent de DC éclairera la confidentialité, la surveillance et la haine discours en ligne. Ces points animent les démocrates, et Biden a déjà promis une campagne de recrutement pour revoir les liens entre le harcèlement en ligne et l’extrémisme, la violence et les abus dans le monde réel.Cependant, les démocrates pourraient vouloir retirer un long virage de la direction du Sénat pour faire évoluer de nouvelles directives juridiques dans la plupart de ces domaines, mais les événements ont été clôturés en 2019 sur la négociation d’une sérieuse facture fédérale sur la confidentialité des connaissances. Même un Congrès divisé peut tout simplement obtenir cela tout au long de la ligne de fond.Antitrust: Anticipez peu de changements rapides dans les progrès de l’application des lois antitrust envers les entreprises technologiques – ainsi que le procès de la Division de la justice contre Google et un transfert faisable par les frais de commerce fédéraux et / ou un Les démocrates ont plus d’abdomen pour les grèves puissantes contre les monopoles d’entreprises que les républicains, ils peuvent généralement adopter les conclusions agressives d’un rapport du Home Judiciary en plus de développer les revendications du DOJ de Trump envers Google. la Maison Blanche et le Congrès font face à trop de crises énormes différentes – la pandémie, la récession, les soins de santé, la météo locale et autres – pour faire avancer les entreprises de technologie une priorité.Telecom guidelines: Avec la gestion des frais de communication fédéraux transférés aux démocrates, recherchez… fait pression pour étendre les subventions pour le Web à haut débit commun et probablement pour aider les municipalités à réseaux de bande; un effort pour relancer les directives de neutralité d’Internet de l’ère Obama; et rejet rapide de la poursuite de la motion sur l’ordre gouvernemental de la partie 230 de Trump.Si les sociétés: Biden est enclin à terminer l’application de l’administration Trump consistant à se concentrer sur des sociétés en particulier en dehors des processus réglementaires réguliers, car il l’a fait dans les différends impliquant TikTok, Amazon, Huawei et autres Bien sûr, cependant: la Maison Blanche ne pouvait plus poursuivre cette tactique, mais elle pourrait être conservée vivante par les républicains populistes qui s’éloignent de la coutume de laisser-faire de leur occasion.La guerre des partisans par le biais de plateformes en ligne ne se terminera pas et pourrait s’intensifier. , notamment de la part des partisans bouleversés de Trump renvoyés par un ancien président récalcitrant, mais bien sûr: alors que la désinformation restera un énorme problème pour les entreprises, le départ de Trump fera baisser le montant d’un flux d’entrée massif de réclamations et de frais sans fondement. avoir la capacité de tweeter, en supposant que Twitter ne fermerait pas son compte, mais ses explosions porteront beaucoup moins d’inconvénients Les plaintes concernant la censure technologique présumée des opinions conservatrices ne disparaîtront pas – mais perdront le soutien du département gouvernemental.Chine: La lutte commerciale avec la Chine s’arrêtera apparemment alors que chaque partie réévaluera le panorama.Sûr, cependant: les conflits américains plus larges avec la Chine sont avec nous pour le long trajet. La façon dont l’administration Biden choisit de les traiter peut également former le terrain sur lequel la technologie américaine se bat pour le bénéfice mondial sur de nouveaux marchés tels que l’intelligence synthétique, l’innovation 5G et la RV / AR.Le coronavirus: Tech a une toute nouvelle alternative pour contribuer de manière constructive à la pandémie Bien sûr, cependant: le coronavirus est si répandu aux États-Unis maintenant que le deuxième pour un déploiement et une utilisation efficaces des instruments de traçage des contacts aurait bien pu être remis.Soyez bien: les fondateurs et les PDG de la technologie ne sont pas réélus tous les 4 ans et n’ont pas de limites de temps.Les dimensions et l’énergie de Google, Apple, Amazon et Fb ne varieront probablement pas rapidement.Ils ont dirigé le marché américain des stocks pendant des années, et il y a peu de signal qui changerait tant que le gouvernement fédéral La réserve maintient les taux d’intérêt à la baisse – bien qu’un Congrès dans l’impasse puisse faire couler les efforts de relance et nous condamner à une restauration lente et prolongée.Comme avant maintenant, si les entreprises dominantes de ce moment ont raison de découvrir jamais t eux-mêmes éclipsés, il est plus enclin à se produire en raison d’une toute nouvelle vague d’innovation technologique que par le biais du mouvement des autorités.

Axess Industries Poubelle d'intérieur inox à pédale Volume 50 L Poubelle à pédale, corps et couvercle en inox brillant. Seau intérieur en acier galvanisé avec anse pour un vidage facile et rapide. Poubelle à pédale, avec patin en caoutchouc pour actionner le couvercle en inox.Base protégé par un joint en caoutchouc anti-rayure.Conforme à la norme HACCP.

Axess Industries Bac à sel ou à sable avec ouverture d'écoulement Volume 200 L Bac à sel équipé d'une ouverture d'écoulement pour une récupération facile du contenant.Le bac se place aux abords des routes, dans les parkings, sites industriels pour sécuriser la circulation.Bac à sel fabriqué en polyester ...

Daliane Soin au Lait d'Ânesse 42% Victoire - Peaux Mixtes à Grasses Vous cherchez un savon à haute teneur de lait d'ânesse? Découvrez le savon au lait d'ânesse bio à 42% contenant de l'huile de jojoba et de l'argile verte pour rééquilibrer les peaux grasses et acnéiques. Idéal en cas d'imperfections.

Axess Industries Poubelle d'intérieur à pédale de 30 à 120 L Volume 30 L Coloris couvercle... Poubelle d'intérieur en polypropylène ou polyéthylène haute densité, robuste et simple à entretenir et à entreposer.Idéale pour une utilisation en lieux publics ou privés, particulièrement pour l'industri...

Axess Industries Poubelle d'intérieur à pédale de 30 à 120 L Volume 30 L Coloris couvercle... Poubelle d'intérieur en polypropylène ou polyéthylène haute densité, robuste et simple à entretenir et à entreposer.Idéale pour une utilisation en lieux publics ou privés, particulièrement pour l'industri...

Axess Industries Poubelle d'intérieur inox à pédale Volume 50 L Poubelle à pédale, corps et couvercle en inox brillant. Seau intérieur en acier galvanisé avec anse pour un vidage facile et rapide. Poubelle à pédale, avec patin en caoutchouc pour actionner le couvercle en inox.Base protégé par un joint en caoutchouc anti-rayure.Conforme à la norme HACCP.