La vice-championne du monde Croatie obtient la relégation – la Suède descend en division B

La Croatie, vice-championne du monde, a réussi à rester dans la division A de la Ligue des Nations. L’équipe des Balkans a également réussi à marquer 2: 3 (1: 0) contre les champions d’Europe et les champions en titre du Portugal dans le groupe A3 pour rester dans la catégorie la plus élevée, comme l’ancienne troisième Coupe du monde de Suède 2: 4 ( les faits saillants dans la vidéo!) et a dû reléguer en division B en raison de la pire différence de buts par rapport à la Croatie.

La question de la relégation dans le groupe allemand A4 a dû être reportée. En raison de l’annulation du duel au sous-sol entre le bas du tableau, la Suisse et l’Ukraine en raison du problème actuel de Corona parmi les Européens de l’Est, la commission de discipline de l’association européenne UEFA doit trancher.

La Croatie a dû attendre en tremblant le coup de sifflet final en France après une avance ludique et le prétendu sauvetage 2-2 contre le Portugal avec deux buts de Mateo Kovacic (29e) grâce au but de la victoire de la deuxième fois réussi Ruben Dias (52e et 90e) . Les Ibères autour de la superstar Cristiano Ronaldo avaient précédemment pris les devants pour la première fois grâce à Joao Felix (60e) contre les hôtes décimés après un carton jaune-rouge contre Marko Rog (51e), avant que le professionnel de Wolfsburg Bundesliga Josip Brekalo n’entre dans le match avec les Croates. est venu (64e).

La Suède avait certainement pu espérer en France après son leadership précoce par Viktor Claesson (5e). Mais l ‘ »Equipe tricolore » a renversé la donne avec des buts d’Oliver Giroud (16e) et de Benjamin Pavard (36e) du triple vainqueur du Bayern Munich avant la pause. La décision en faveur du champion de la Coupe du monde, dans laquelle le collègue du club de Pavard Lucas Hernandez et l’attaquant du Borussia Mönchengladbach Marcus Thuram figuraient dans la formation de départ, a de nouveau été prise par Giroud (59e).

Bien que les Européens du Nord se soient rapprochés du nul requis grâce au remplaçant de la Bundesliga de Mayence Robin Quaison (88.), le héros de la Ligue des champions de Munich, Kingsley Coman (90 + 5), qui n’est également entré en jeu qu’au deuxième tour, a scellé finalement la relégation de la Suède.

Nations League: Suisse – Ukraine annulée – qui sera relégué?

Le match entre la Suisse et l’Ukraine à Lucerne a été annulé environ six heures avant le coup d’envoi. La décision a été précédée par de nouvelles infections corona parmi les invités et une ordonnance de quarantaine officielle pour toute l’équipe ukrainienne.

Les Ukrainiens, qui ont dû lutter contre les conséquences d’une épidémie de corona le week-end dernier avant le duel avec l’équipe allemande à Leipzig (1: 3), ne pouvaient ni pour le coup de pied d’origine ni pour l’éventuelle date alternative, selon l’UEFA nommer une équipe capable de jouer.

L’évaluation du match, qui signifie également une décision de relégation pour l’une des deux équipes, ne se fait qu’à la table verte.

Dans les classes inférieures, le Monténégro est entré dans la division B du groupe C1 après un 4-0 (3-0) contre Chypre relégué. Des acclamations de promotion inhabituelles ont prévalu aux Iles Féroé après le 1: 1 (0: 0) dans la « finale » D1 à Malte et également à Gibraltar après le 1: 1 (1: 1) dans le duel final de D2 avec le Liechtenstein.