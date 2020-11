La version Warframe PlayStation 5 arrive plus tard dans l’année

Extrêmes numériques ‘ Warframe a parcouru un long chemin au cours des dernières années. Le titre gratuit est sorti pour la première fois sur PS4 en 2013; il est maintenant prêt à se lancer dans un nouveau voyage sur PlayStation 5 plus tard cette année. Digital Extremes n’a pas encore spécifié quand exactement la version PS5 sera disponible, mais le studio taquine les améliorations que les joueurs peuvent s’attendre à rencontrer à son arrivée.

La bande-annonce de nouvelle génération suivante pour Warframe regorge de séquences des versions PS4 et PS5. Qu’il suffise de dire que les visuels «jusqu’à 4K» font une grande différence; il en va de même pour les temps de chargement beaucoup plus rapides sur le nouveau matériel Sony. Une section de la vidéo montre comment la version PS5 se charge presque instantanément dans une nouvelle zone. Pendant ce temps, le temps d’attente sur PS4 dure plus de 30 secondes.

Selon un article de blog du producteur principal Dave Kudirka, Warframe profitera de la PS5 en fonctionnant jusqu’à 4K et 60 images par seconde. Cependant, l’expérience en ligne plus fluide n’isole pas les joueurs PS4 et PS5. Au contraire, les joueurs des deux plates-formes pourront faire équipe quand ils le souhaitent. Non seulement le multijoueur franchit le pas entre les générations, mais aussi la progression des joueurs. Chaque élément du profil, de la progression et des données d’un joueur sera transféré avec lui vers le matériel de nouvelle génération, a confirmé Kudirka.

En plus, Warframe utilisera la fonction Activités de la PS5, donnant aux joueurs «accès à des défis et récompenses exclusifs». Les activités de progression aideront à suivre la progression du trophée, tandis que les activités de défi lancent les joueurs directement dans le jeu sans chargement.

Digital Extremes explore également des moyens de diversifier davantage l’expérience avec DualSense. Lors du lancement de la version PS5, par exemple, les joueurs devraient pouvoir ressentir l’impact de chaque coup grâce aux déclencheurs adaptatifs. Kudirka a noté que le studio est toujours en train de bricoler avec des commentaires haptiques. Cependant, Digital Extremes devrait bientôt «pouvoir générer des modèles de vibrations qui correspondent aux environnements de jeu pour une plus grande immersion».

[Source: PlayStation Blog]