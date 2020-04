La version numérique du roman graphique fantastique, Fae Archaic, est désormais gratuite

Kirt Trik il se passe quelque chose de grand sur IndieGoGo, je pense que c’était vers 2011 quand j’ai décidé que j’allais faire un strip d’aventure inspiré de Hal Foster. Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas le travail de Hal Foster, c’est le dessinateur légendaire qui a écrit et illustré Prince Valiant. J’ai décidé que ma bande d’aventure allait s’appeler Fae Archaic. Le livre combinait deux anciens projets à moi, l’un une histoire de crime l’autre un fantasme. J’ai pris les deux œuvres et les ai brisées ensemble comme un gamin avec du play-doh. À l’époque, je me souviens avoir pensé: «Je peux y arriver en deux ans, ce n’est pas un problème».

Ces deux années allaient et venaient, et le projet n’était même pas à mi-chemin. Soit par entêtement, soit par illusion, je m’en suis tenu à faire un panneau à la fois. 7 ans plus tard, j’ai finalement terminé le livre. J’avais un canal carpien et un mal de dos, mais c’était fini. Après avoir soumis mon livre à tous les éditeurs auxquels je pouvais penser, j’ai attendu et j’ai continué d’attendre une réponse. Aucun n’est venu. Finalement, j’ai reçu une lettre de rejet que je chéris parce que c’était une forme de contact humain. J’ai lancé un kickstarter, annulé le kickstarter, puis relancé. Je ne fais rien de facile. Je l’ai obtenu financé, imprimé et livré à mes bailleurs de fonds. Ce fut une expérience si merveilleusement stressante que je me suis retrouvé avec des bardeaux sur le visage à la fin. Sans le soutien des détaillants de bandes dessinées et des sites de financement participatif comme kickstarter et indiegogo, Fae Archaic n’existerait pas. Ce n’est pas la prochaine grande chose, je ne vais pas gagner de prix pour cela, ni m’enrichir. Mais c’est fait et pour cela, je suis très reconnaissant aux étranges bizarres qui ont soutenu le projet et l’ont fait se réaliser.

À l’heure actuelle, chacun de nous en fait trop à presque tous les niveaux. La pandémie de Covid-19 a tout bouleversé. C’est pourquoi je lance la version numérique de Fae Archaic gratuitement. Voici le lien pour télécharger le livre. Espérons que cela soulagera votre ennui et n’y ajoutera rien. Fae Archaic est un roman graphique à couverture rigide de 68 pages, 7,5 « x 11 » qui a un prix de couverture de 20 $. En plus d’offrir l’édition numérique gratuite, j’ai ajouté un lien secret qui prend 5,00 $ sur le prix de la couverture rigide. Vous pouvez y accéder uniquement via ce lien exclusif Bleeding Cool:

Le livre est situé sur un supercontinent appelé l’Archaïque. J’ai passé beaucoup de temps à réfléchir aux différents types de sociétés qui existent là-bas. C’est devenu ma propre petite expérience de pensée d’évasion. L’histoire suit un fantôme torturé qui possède un crapaud chevauchant une fée sénile, puis incite le vieil homme à commettre des actes de meurtre.

L’une des choses clés que je voulais aborder dans Fae Archaic était la pauvreté et la dépendance. Je voulais écrire sur les personnages dont on se souvient de la façon dont leurs jambes sont cassées et leurs visages brisés. Je suppose que plus je vieillis, plus je m’identifie à eux que la plupart des héros.

Quoi qu’il en soit, j’ai fait Fae Archaic en essayant de faire le meilleur panel possible, l’un après l’autre. En faisant cela, finalement, le livre a été fait. Je vais essayer la même stratégie pour gérer cette pandémie. Si nous faisons tous une action simple et décente, les uns après les autres, nous pouvons passer à travers ce sh-t. Voici un lien vers la BD numérique gratuite. Vous pouvez acheter la copie papier à prix réduit ici. J’espère que vous apprécierez le livre. Restez en sécurité, en bonne santé et continuez à vous laver les mains.

P.S. Je recommande fortement les collections Fantagraphics à couverture rigide Prince Valiant, ce sont des spécimens incroyables de la bande dessinée.

