La « version nouvelle génération » de Fortnite sera lancée la semaine prochaine aux côtés de la Xbox Series X et de la PlayStation 5

Image via Epic Games

Une nouvelle version améliorée de Fortnite sera lancé avec la Xbox Series X et la PlayStation 5 lors de leur sortie la semaine prochaine.

Les joueurs pourront continuer leur progression sur les nouvelles consoles, où les builds du jeu « ne sont pas simplement des builds de dernière génération modifiés mais de nouveaux builds natifs pour exploiter la puissance des nouvelles consoles », selon Epic.

Mises à niveau vers la version Xbox Series X de Fortnite incluent une résolution 4K à 60 FPS, des visuels et physiques dynamiques, des matchs plus rapides et un écran partagé amélioré à 60 FPS. Fortnite fonctionnera à 1080p et 60 FPS sur la Xbox Series S.

La version PS5 prendra en charge la 4K à 60 FPS, les visuels et la physique dynamiques, une nouvelle immersion grâce au retour haptique sur le contrôleur DualSense, la possibilité de sélectionner votre mode préféré depuis l’écran d’accueil PS5, une mise en correspondance plus rapide et un écran partagé amélioré à 60 FPS.

Pour vous connecter à un Fortnite , les joueurs n’auront qu’à transférer leur profil Xbox One vers la Series X ou à se connecter à leur compte PlayStation Network ou Epic sur PS5.

Epic a déclaré que ces changements ne sont que le début et que d’autres mises à niveau suivront.

«Alors que nous passons encore plus de temps avec ces consoles, nous sommes impatients d’explorer de nouvelles façons de maximiser le potentiel des deux», a déclaré Epic.

