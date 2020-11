La version Inde de PUBG Mobile sera atténuée avec des effets de sang vert, des limites de temps de jeu, etc.

in

Image via PUBG Corp.

PUBG Mobile revient très bientôt en Inde, selon un communiqué de presse de News Wire Korea.

Le jeu a été interdit le 2 septembre par le ministère indien de l’électronique et de l’informatique (MeitY) pour des raisons de sécurité des données. Le ministère a allégué que le jeu volait les données des utilisateurs vers des serveurs en dehors de l’Inde.

Suivant ceci, PUBG Corp. a annoncé qu’il reprendrait toutes les responsabilités d’édition de Tencent dans le pays. Aujourd’hui, la page Instagram pour PUBG Mobile L’Inde a déclaré que le jeu «arrive [back] bientôt. »

Cela vient après PUBG La société mère de la société, Krafton, a annoncé la semaine dernière un partenariat mondial avec Microsoft Azure pour assurer la «protection des données personnelles». Le communiqué de presse ajoute que PUBG Corp. gérera toutes les informations de manière plus sécurisée en Inde et fera de la sécurité des informations personnelles une «priorité absolue».

Cependant, le jeu ne sera plus le même qu’avant. PUBG Mobile L’Inde sera un jeu distinct et sera atténué pour «refléter les besoins et les préférences des utilisateurs indiens».

PUBG Mobile L’Inde se déroulera dans un terrain d’entraînement virtuel avec des costumes de personnages installés automatiquement. Dans la version globale de PUBG, le personnage commence par porter uniquement des sous-vêtements, les costumes étant achetés plus tard. Ce ne sera plus le cas avec PUBG Mobile Inde.

Le plus grand changement dans le jeu est que l’effet du sang sera de couleur verte. Il y aura également une fonction de limite de temps de jeu pour garantir «une utilisation saine par les adolescents». PUBG Corp. a déclaré que ces modifications ont été apportées pour «convenir à la localité».

Il semble PUBG Corp. ne prend aucun risque en Inde. Même si le jeu a été interdit pour des raisons de sécurité des données, PUBG Mobile a déjà fait l’objet d’un examen minutieux pour sa prétendue «nature addictive et violente». Il a également été brièvement interdit dans l’État indien du Gujarat. La police de l’État a même arrêté 10 étudiants pour avoir joué au jeu.

Partager : Tweet