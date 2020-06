La version gratuite de WWE Network est désormais disponible pour les fans du Moyen-Orient

La WWE a lancé une version gratuite de WWE Network, le service de streaming numérique primé de la société, débloquant une grande partie de sa bibliothèque de contenu avec plus de 15 000 titres WWE bourrés d’action

La version gratuite de WWE Network comprend:

Nouveaux spectacles dont Raw Talk, streaming lundi soir chaque semaine immédiatement après Brut

Série originale révolutionnaire comprenant Monday Night War, Ride Along, Table pour 3, Séance photo et L’heure du conte

Épisodes récents des programmes phares de la WWE Lundi soir brut, vendredi soir SmackDown et NXT

Sélectionnez l’historique des paiements à la carte WWE et NXT TakeOver événements

Points forts hebdomadaires de la WWE, Top 10, The Bump de la WWE, WWE Maintenant, Le meilleur de la WWE et Chronologie de la WWE

«Le lancement de la version gratuite de WWE Network est un élément clé de la stratégie de numérisation de notre entreprise et une nouvelle façon pour tous les fans de découvrir un contenu WWE premium», a déclaré Jayar Donlan, vice-président exécutif de WWE, Advanced Media. « Alors que nous continuons à réinventer l’offre de WWE Network, la version gratuite servira de moyen efficace pour atteindre un groupe plus large de consommateurs et leur permettre de découvrir l’histoire et le spectacle de la WWE. »

La version gratuite de WWE Network est disponible dès maintenant… aucune carte de crédit requise. Pour y accéder, téléchargez l’application WWE sur n’importe quel appareil, y compris les téléviseurs, les consoles de jeux, les téléphones mobiles, les tablettes et les ordinateurs.

En savoir plus sur l’application Sport360