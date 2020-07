La version Dirt 5 PS5 prend en charge 120 FPS, confirme le développeur

Le développeur Codemasters a révélé que son prochain coureur, Saleté 5, prendra en charge 120 images par seconde sur la PlayStation 5. Le studio n’avait auparavant confirmé qu’une telle option pour la Xbox Series X.

S’adressant au magazine officiel PlayStation UK (via PlayStation Universe), le directeur du développement, Rob Kar, a confirmé la nouvelle en louant le contrôleur DualSense. Selon Kar, le DualSense convient parfaitement aux jeux de course et offre une expérience unique.

Le DualSense est génial. Lorsque nous avons lancé la démo technologique, tout le studio est venu et tout le monde voulait essayer. Il offre quelque chose de nouveau et d’unique et nous avons pensé qu’il convenait très bien à la course, en particulier pour un jeu avec une telle diversité de contenu et de voitures. La puissance de la PS5 signifie également que nous aurons une option pour 120 FPS, ce qui est très excitant pour les coureurs qui savent que chaque image compte.

Dans un communiqué de presse séparé, Codemasters a révélé les classes de voitures suivantes à venir Saleté 5:

Cross Raid

Rock Bouncer

Rally Cross

Formula Off Road

Rallye classique

Rallye des années 80

Rallye des années 90

Rally GT

Sprint

Pré coureurs

Super Lites

Illimité (camions)

« Combinez les classes de voitures avec nos 10 nouveaux emplacements, une grande variété de types d’événements et des conditions météorologiques extrêmes dynamiques qui transforment complètement la sensation de maniabilité et de gameplay », a déclaré le producteur Stuart Boyd. « La quantité d’expériences différentes à conduire ne fait que monter en gamme – nous avons hâte que vous preniez tout pour un tour! »

Saleté 5 sortira le 9 octobre pour les consoles de la génération actuelle et plus tard pour les consoles de la prochaine génération.

[Source: PSU]