La version censurée de Cyberpunk 2077 sortira au Japon

CD Projekt RED confirmé précédemment Cyberpunk 2077 n’obtiendrait pas le marteau de la censure en Australie. Ceci malgré le contenu sexuellement explicite et violent largement connu qui figurera dans tout le RPG (et les politiques notoirement strictes de l’Australie concernant ce contenu). Cependant, un nouveau rapport suggère que ce contenu fera l’objet de révisions avant d’atteindre les étagères des magasins au Japon.

Selon Press Start, la version japonaise de Cyberpunk 2077 sera «fortement censuré». Les révisions porteront notamment sur le contenu de la variété sexuellement explicite et violente. Par exemple, les personnages masculins et féminins nus doivent apparaître sous-vêtements dans l’itération japonaise du jeu. D’autres exemples de contenu sexuellement graphique seront également révisés. On ne sait pas ce que cela implique, mais la note de l’ESRB fait allusion à des organes génitaux personnalisables et à différents types de rencontres sexuelles – qui sont tous destinés à obtenir la hache au Japon.

Press Start rapporte que «la révision sélective[s]»Sont également en préparation pour Cyberpunk 2077’s séquences de gameplay plus violentes. Cela comprend le sectionnement des parties du corps et l’exposition des tripes. Enfin, les panneaux d’affichage dans le jeu et les graffitis en forme de parties génitales subiront des révisions ou seront coupés dans leur intégralité.

Lors de la diffusion de Night City Wire la semaine dernière, CD Projekt RED a présenté un nouveau regard sur le gameplay, en se concentrant en grande partie sur la fonction «Braindance» qui permet aux joueurs d’explorer les souvenirs enregistrés d’autres personnes. Le studio a également dévoilé un partenariat avec Netflix et Studio Trigger pour produire Cyberpunk Edgerunners, un anime qui devrait arriver en 2022.

CD Projekt a récemment poussé Cyberpunk 2077 sur sa date de sortie prévue en septembre. Le RPG de science-fiction devrait maintenant arriver dans les magasins le 19 novembre pour PS4, PC et Xbox One. Les joueurs sur console de nouvelle génération qui achètent la version actuelle recevront une mise à niveau gratuite. Une version de nouvelle génération avec des améliorations «plus robustes» sera lancée ultérieurement sans frais supplémentaires pour les propriétaires du titre.

[Source: Press Start via VG247]