La version animée du Grand Budapest Hotel est accompagnée d’un critère – / Film

Wes AndersonFilm de 2014 The Grand Budapest Hotel rejoint enfin la collection Criterion, et avec elle, une multitude de fonctionnalités spéciales dignes des câpres fantaisistes. L’une des fonctionnalités les plus excitantes est un ensemble d’animations de storyboard narrées par Anderson, tournant The Grand Budapest Hotel dans un film d’animation authentique.

Les films fantaisistes et stylés de Wes Anderson sont souvent à un pas des films d’animation, bien qu’avec des nuances plus sombres. Il n’est pas surprenant que l’auteur ait tâté de l’animation plusieurs fois – ce qui a donné lieu à certains de ses meilleurs films. Mais sans doute le meilleur film en direct d’Anderson, The Grand Budapest Hotel, reçoit également le traitement animé. Dans une fonctionnalité spéciale de sortie de Criterion Collection, les storyboards de The Grand Budapest Hotel s’animer dans une «version animée» racontée par Anderson lui-même.

Les animatiques ne représentent qu’environ 25 minutes du film et sont divisés en séquences «Introduction», «Washer Woman», «Killing of Kovacs», «Prison Escape», «Gabelmeister’s Peak» et «Hotel Show-Down». Le clip lancé par Polygon, que vous pouvez regarder ici, montre la séquence d’ouverture de 5 minutes du film, presque exactement comme elle se déroule dans le film de 2014. Anderson lit le scénario du film, qui se déroule dans une station de ski européenne autrefois populaire et les ébats du personnel qui y travaillait à ses hauteurs glamour dans les années 1930.

Voici la liste complète des fonctionnalités spéciales disponibles sur la version Criterion Collection:

Transfert numérique 2K, supervisé par le réalisateur Wes Anderson, avec bande son surround 5.1 DTS-HD Master Audio sur le Blu-ray

Nouveau commentaire audio mettant en vedette Anderson, le cinéaste Roman Coppola et l’acteur Jeff Goldblum

Scénario d’animation de scènes sélectionnées

La réalisation de «The Grand Budapest Hotel, un nouveau documentaire sur le film

Nouvelles interviews avec le casting et l’équipe

Essais vidéo de 2015 et 2020 du critique Matt Zoller Seitz et du spécialiste du cinéma David Bordwell

En coulisses, effets spéciaux et séquences de test

Bande annonce

Deux pièces du critique Richard Brody et (avec le Blu-ray) une affiche recto-verso et autres éphémères

La collection Criterion Blu-ray de The Grand Budapest Hotel est sorti maintenant.

