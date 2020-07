La version américaine de OnePlus Nord 5G pourrait être alimentée par le chipset Snapdragon 690

Hier encore, nous vous avons dit que pendant que le OnePlus Nord arrive aux États-Unis, il peut s’agir d’un téléphone différent de celui que vous avez vu sur notre site au cours des dernières semaines. Le gang de XDA a déchiré la dernière version d’OxygenOS 10.5 pour le OnePlus Nord et a trouvé des indices sur un nouveau téléphone OnePlus à venir qui pourrait être une variante du Nord pour le marché américain. L’appareil porte le nom de code Billie qui pourrait être une référence à la chanteuse pop américaine Billie Eilish. Le fabricant a l’habitude d’utiliser des artistes comme noms de code. D’autres références découvertes incluent une pour « SM6350 » qui est le code pour le chipset Snapdragon 690. Il s’agit du SoC le moins cher de Qualcomm, doté d’une puce de modem 5G intégrée (le Snapdragon X51 5G).

Le Snapdragon 690 est fabriqué par Samsung en utilisant son processus 8 nm et comprend une paire de cœurs de processeur Cortex A-77 pour gérer les tâches lourdes et six cœurs de processeur Cortex-A55 pour l’entretien ménager général. Le GPU Adreno 619L inclus serait 60% plus rapide que le GPU Adreno 612 du Snapdragon 675. Jusqu’à présent, HMD Global, Sharp, Wingtech, Motorola, TCL et LG ont déclaré que le Snapdragon 690 alimenterait les futurs combinés. Mais aucune des marques de smartphones appartenant à BBK Electronics (qui comprend OnePlus) n’a annoncé son intention d’utiliser le chipset.

Le OnePlus One Nord pour les États-Unis serait nommé Billie Eilish

Néanmoins, le Snapdragon 690 est moins cher pour OnePlus à acheter que le Snapdragon 765G alimentant le seul modèle OnePlus Nord actuellement annoncé et disponible. En conséquence, nous devrions voir les prix baisser sur la version américaine du Nord. OnePlus aurait pu se sentir obligé de produire le téléphone de milieu de gamme, car les prix de ses modèles haut de gamme ont augmenté. À l’origine, OnePlus appelait ses combinés le «tueur phare» car ils offraient des spécifications de type phare à un prix inférieur. Cependant, le Le prix du OnePlus 8 Pro atteint 999 $, ce qui le rapproche du prix des téléphones phares des principaux fabricants.

Plus tard cette année, OnePlus devrait lancer sa gamme phare OnePlus 8T au second semestre.