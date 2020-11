La version 1 publie AxB en raison de mauvais résultats

En dépit d’être nouveau sur la scène, Version1 a décidé d’apporter un changement significatif à son Ligue de fusée roster en libérant Alexandre «AxB» Bellemare avant le début de la Ligue de fusée Championship Series Winter Split.

AxB a complété la première liste de l’organisation après avoir quitté Spacestation Gaming en juillet, mais son passage avec Version ne s’est jamais traduit par un succès.

Version1 a officiellement acquis l’ancienne équipe de Rat Enterprises le 8 août, y compris l’ancien joueur de base de Cloud9 Jesus «gimmick» Parra et l’entraîneur Jayson «Fireburner» Nunez, ainsi que Kyle «Torment» Storer. AxB a rejoint le même jour et l’équipe était déjà en compétition dans divers tournois de qualification et se préparait pour The Grid NA.

Au cours des trois derniers mois, Version1 ne s’est classée au-dessus de la cinquième fois qu’une seule fois lors d’un événement, dans The Grid NA Week Nine à la fin du mois de septembre. Ils ne sont jamais sortis de la phase de groupes dans aucune des trois régions de NA, et l’organisation a décidé de passer à autre chose.

Selon AxB, la décision a été prise entièrement sur la base des résultats récents et il a dit respecte leur décision de le libérer.

Je tiens à remercier toutes les personnes de Version1 de m’avoir invité, malheureusement le résultat n’était pas assez bon et je respecte leur décision. Je ferai bientôt un tweet concernant mon avenir. https://t.co/mKXT11aydR – AxB (@AxB_RL) 4 novembre 2020

«Je tiens à remercier toutes les personnes de Version1 de m’avoir invité», a déclaré AxB. «Malheureusement, le résultat n’a pas été assez bon et je respecte leur décision. Je ferai bientôt un tweet concernant mon avenir. »

Qu’il finisse par concourir pour une nouvelle organisation ou qu’il forme une pile pour participer aux qualifications NA pour les événements Winer Split, AxB devrait être un nom recherché maintenant qu’il a atterri dans le pool des agents libres.

Partager : Tweet