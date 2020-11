La vente se termine ce soir: obtenez 400 $ de rabais sur un ordinateur portable de jeu Lenovo Legion 5

Les offres du Black Friday et du Cyber ​​Monday font fureur ce week-end, mais nous savons que vous n’avez pas toujours le temps d’être à l’affût des ventes flash qui n’apparaissent que pour une durée limitée. C’est le cas du Lenovo Legion 5, qui vient de bénéficier d’une forte réduction sur B&H.

Ceux qui recherchent un ordinateur portable de jeu puissant à prix réduit devraient jeter un coup d’œil à celui-ci. Au prix régulier de 1479,99 $, cette bête peut être achetée pour seulement 1079,99 $ en ce moment. Bien sûr, vous pouvez obtenir d’autres bons ordinateurs portables de jeu pour moins cher, et même des variantes de ce modèle peuvent être achetées moins cher auprès d’autres vendeurs, mais la version B&H a une particularité est la version gonflée.

Ce PC est livré avec un processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM DDR4, un SSD M.2 de 1 To et un NVIDIA GeForce RTX 2060 très performant. Il offre également un grand écran Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Vous feriez mieux de vous décider rapidement, cependant. Il s’agit d’une vente flash qui ne durera pas longtemps. Il n’est disponible qu’aujourd’hui et le minuteur du site Web continue de fonctionner. Trouvez l’offre en cliquant sur le bouton ci-dessous et procurez-vous un ordinateur portable de jeu digne.

1079 $ .99 Ordinateur portable de jeu Lenovo Legion 5 sauvegarder 400 $ .00 Achetez-le maintenant

Si le Lenovo Legion 5 ne vous convainc pas, nous avons également une liste des meilleurs ordinateurs portables de jeu que vous pouvez actuellement acheter. Ça vaut vraiment le coup d’œil! Vous pouvez également consulter notre liste des meilleurs ordinateurs portables de jeu abordables.

Si vous êtes principalement intéressé par les ordinateurs portables que vous pouvez obtenir à un taux réduit dans les ventes comme celui-ci, notre liste des meilleures offres d’ordinateurs portables est à jour pour le week-end de vacances.

