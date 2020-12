La vente d’automne Steam se termine dans moins de 24 heures

La vitrine de Valve regorge actuellement de bonnes affaires sur certaines des plus grandes franchises de jeux, des indépendants les plus cool et même certains des grands succès de cette année – tout, des jeux FPS aux jeux de stratégie, est inclus. Mais vous voudrez être rapide à ce sujet, car la vente se termine très bientôt.

La vente d’automne Steam se termine le 1er décembre à 10h00 PST / 13h00 EST / 18h00 GMT. Cela marquera également la clôture des nominations aux Steam Awards, donc si vous souhaitez exprimer votre soutien à certains des jeux de cette année, vous devrez vous dépêcher.

Les catégories de cette année incluent le jeu de l’année et le jeu VR de l’année, ainsi que des récompenses pour le travail de l’amour, mieux avec des amis, style visuel exceptionnel, gameplay le plus innovant, meilleur jeu que vous sucez, meilleure bande-son, jeu exceptionnel riche en histoires et Asseyez-vous et détendez-vous. Vous pouvez nommer n’importe quel jeu sorti en 2020 pour chaque prix, et Valve a créé la sélection habituelle de récompenses et de quêtes originales à compléter dans le cadre de la célébration de l’automne.

En ce qui concerne les offres, en voici quelques-unes qui nous ont sauté aux yeux. La franchise Assassin’s Creed est en vente jusqu’à 80% de réduction – cela signifie que vous pouvez vous procurer l’Assassin’s Creed Odyssey pour 17,99 $ / 14,99 £, ou Assassin’s Creed Origins à l’échelle pyramidale pour 11,99 $ / 9,99 £.

Si vos oreilles se réveillent à la nouvelle de Hitman 3, vous serez heureux de savoir que la franchise Hitman va jusqu’à 84% de réduction, ce qui signifie qu’il est très bon marché d’entrer dans le « World of Assassination » IO Interactive a créé pour sa dernière trilogie.

La collection Dishonored: Complete est réduite à 75%, ce qui signifie que vous pouvez obtenir Dishonored, Dishonored 2 et Dishonored: Death of the Outsider pour seulement 19,99 $ / 13,74 £. Des articles individuels sont également en vente.

L’excellent jeu spatial Star Wars: Squadrons est en vente à 40% de réduction, à 23,99 $ / 20,99 £ – si vous avez un joystick et une certaine nostalgie de TIE Fighter, c’est celui que vous ne voulez pas manquer. Le reste de la franchise Star Wars est également en vente – et cela comprend Star Wars Jedi: Fallen Order à 60% de réduction. Si l’un de ceux-ci est trop lourd sur votre PC, consultez ou faites le tour des meilleures offres du Black Friday.

Il y en a beaucoup plus en vente, alors jetez un œil à votre liste de souhaits Steam et laissez-vous rattraper. C’est également le moment idéal pour ramasser des cadeaux à envoyer aux membres de la famille et aux amis éloignés.