La vente Black Friday de GTA Online est en ligne

Il y a certains types de personnes qui savent exactement ce qu’elles veulent, mais elles attendront une vente avant de récupérer cet article. Ce moment est enfin arrivé et vous avez maintenant la possibilité de faire de nombreuses bonnes affaires dans la vente Black Friday de GTA Online.

La vente du Black Friday de GTA Online commence le 27 novembre et durera jusqu’au 30 novembre, ce qui vous laisse suffisamment de temps pour choisir exactement ce que vous recherchez. Certains des véhicules de cette vente n’ont pas reçu de réduction depuis plus de six mois, le moment pourrait donc être idéal pour dépenser une partie de ces dollars de réserve GTA. Les véhicules ne sont pas les seuls articles à bénéficier d’une réduction, avec de grands entrepôts de fret spéciaux, des discothèques et des garages qui participent également à l’action à prix réduit.

Si vous avez le $ GTA, le Pegassi Oppressor Mk II pourrait être un bon cri. Ce hoverbike personnalisé a bénéficié d’une réduction de 50%, faisant passer le prix de 4 millions de dollars à seulement 2 millions de dollars. Il convient de noter que toutes les mises à niveau des boîtes de nuit sont bon marché en ce moment, si vous souhaitez récupérer votre investissement initial sans même essayer et que vous recherchez une source de revenus facile à un prix réduit.

Cette vente correspond parfaitement à la récente mise à jour de GTA Online – vous pouvez tripler les récompenses que vous recevez généralement en mode Deadline Adversary et King of the Hill cette semaine.

70% de réduction – Shotaro (667 500 $) 60% de réduction – Deveste Eight (718 000 $) – Ruiner 2000 (2 298 240 $ – 1 728 000 $) – Scramjet (1 851 360 $ – 1 392 000 $) – Stromberg (1 274 140 $ – 958 000 $) 50% de réduction – Oppressor Mk2 (1 945 125 $) – Oppresseur (1 762 250 $ – 1 325 000 $) #GTAOnline – Tez2 (@ TezFunz2) 26 novembre 2020

La prochaine grande mise à jour de Rockstar pour son jeu en monde ouvert emmène les joueurs sur une île privée. Le lancement du GTA Cayo Perico Heist est prévu le 15 décembre. Tous les détails n’ont pas été révélés sur cette aventure à venir, nous vous recommandons donc de consulter notre guide qui met en évidence toutes les informations clés.