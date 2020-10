La valeur du coronavirus R au Royaume-Uni est tombée entre 1,1 et 1,3 – mais les cas continuent d’augmenter

Le nombre de reproduction, ou valeur R, de la transmission du coronavirus pour l’ensemble du Royaume-Uni a légèrement diminué entre 1,1 et 1,3, offrant une lueur d’espoir que la vitesse de la pandémie pourrait ralentir.Le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) , qui conseille le gouvernement, estime toujours que la pandémie va se développer, mais a poussé la valeur R entre 1,2 et 1,4 la semaine dernière. Kevin McConway, professeur émérite de statistiques appliquées à l’Open University, a déclaré: «Le fait que les deux extrémités de la gamme sont légèrement inférieurs à la semaine dernière ne signifie pas que R a certainement diminué. Par exemple, il aurait pu être 1,2 à la fois cette semaine et la dernière, car c’est dans les deux fourchettes. Dernières nouvelles et analyses de la newsletter i « Mais l’abaissement des deux extrémités est au moins un signe beaucoup plus encourageant que s’ils avaient tous les deux augmenté, et il y a de fortes chances que R ait effectivement diminué. » Les cas augmentent fortement Le système de niveaux de Covid continue d’être étendue à mesure que les cas augmentent en Angleterre (Photo: Getty) L’enquête sur les infections de l’Office for National Statistics (ONS) a révélé que les cas «continuaient d’augmenter fortement» avec une moyenne de 51 900 nouveaux cas par jour de Covid-19 dans des maisons privées entre le 17 et le 23 octobre – une augmentation de 47 pour cent par rapport à la semaine précédente. Dans l’ensemble, environ une personne sur 100 a eu Covid-19 au cours de la dernière semaine.Les chiffres de l’ONS, basés sur 609777 tests sur écouvillon effectués, que les personnes présentent des symptômes ou non, n’incluent pas les personnes séjournant dans les hôpitaux, les maisons de soins ou d’autres établissements. . Les taux les plus élevés se trouvent dans le nord-ouest et dans le Yorkshire et le Humber, selon les données, mais les taux restent également élevés dans le nord-est, mais l’ONS a déclaré que ceux-ci se sont maintenant stabilisés et qu’il y a désormais un écart plus important avec les deux autres régions du nord. ». Chiffres des tests Le gouvernement a déclaré que 274 autres personnes étaient décédées dans les 28 jours après avoir été testées positives pour Covid-19 vendredi. Cela porte le total britannique à 46 229. Des chiffres distincts publiés par les agences de statistiques britanniques pour les décès pour lesquels Covid-19 a été mentionné sur le certificat de décès, ainsi que des données supplémentaires sur les décès survenus ces derniers jours, montrent qu’il y a maintenant eu 61000 décès impliquant Covid-19 au Royaume-Uni. Vendredi, à 9 heures du matin, il y avait eu 24405 autres cas de coronavirus confirmés en laboratoire au Royaume-Uni, portant le nombre total de cas au Royaume-Uni à 989 745. Quelque 347 626 tests ont été traités avec une incapacité totale augmentant à 480 961. Il y a 10 708 patients hospitalisés atteints de Covid-19, dont 975 dans des lits de ventilation. Le pourcentage estimé de personnes dans le nord-est de l’Angleterre dont le test est positif est passé de 0,57% pour la période du 12 au 25 septembre à 1,41% pour la période du 26 septembre au 9 octobre, selon une analyse de la Press Association. Mais le taux d’augmentation semble se stabiliser, le dernier chiffre étant de 1,43% pour la période du 10 au 23 octobre. En revanche, le Nord-Ouest est passé de 1,57% du 26 septembre au 9 octobre à 2,47% pour la période du 10 au 23 octobre, les taux les plus bas se situant dans le sud-est, le sud-ouest et l’est de l’Angleterre, tandis que la croissance a été observée. dans tous les groupes d’âge au cours des deux dernières semaines. Katherine Kent, codirectrice de l’analyse pour l’enquête sur l’infection Covid-19, a déclaré: «Suite à l’expansion de l’enquête sur l’infection ONS, nous constatons maintenant des preuves d’augmentation des infections à Covid-19 à travers la Grande-Bretagne. En Angleterre, les infections ont continué d’augmenter fortement, avec des augmentations dans toutes les régions à l’exception du nord-est, où les infections semblent s’être maintenant stabilisées. «Le Pays de Galles et l’Irlande du Nord ont également connu une augmentation des infections, bien qu’il soit actuellement trop tôt pour voir une certaine tendance en Écosse, où nous testons depuis une période plus courte. Lorsqu’on examine les infections dans différents groupes d’âge, les taux semblent maintenant augmenter considérablement chez les enfants du secondaire, tandis que les adolescents plus âgés et les jeunes adultes continuent à avoir les taux d’infection les plus élevés.

L&R; Rondelle Oculaire Stérile 7cm x 5,3cm 10 unités L&R; Rondelle Oculaire 7Cmx 5,3 Cm Boite 10 Stérile Description : Rondelle oculaire Posologie : La rondelle est indiquée pour les soins ophtalmologiques (nettoyage, protection, absorption). Composition : Nappe de coton hydrophile maintenue entre deux voiles en gaze hydrophile de coton 17 fils. Bords soudés1.

L&R; Ceinture Dorsafit 26cm Taille 1 65/80cm L&R; Ceinture Dorsafit c'est une ceinture de soutien lombaire. Sa matière est douce pour que son port soit agréable. La ceinture est mince et légère. Elle mesure 26cm : c'est une taille idéale pour un parfait équilibre entre confort et maintien. Les 4 baleines de cette ceinture permettent d'immobiliser le

Myprotein Impact Whey Protein - Thé au Lait - 1kg - Milk Tea Joignez-vous à nos célébrations pour les 14 ans de la marque avec la protéine la plus populaire du Royaume-Uni, disponible dans un arôme thé au lait. Le lactosérum de qualité supérieure contient 21 g de protéines par portion et est simplement filtré et séché par pulvérisation pour produire des nutriments

PUMA Pull de golf Mesh 1/4 Zip pour Femme, Noir, Taille XXL, Vêtements Black - Ce sweat en mesh doté d'une petite fermeture zippée est un haut idéal lorsque qu'il fait doux. Ultra léger et uni, il présente des éléments en mesh sur le devant ainsi qu'un col montant qui vous mettra parfaitement en valeur. Sa technologie dryCELL, quant à elle, garantit un confort optimal. CARACTÉRISTIQUES

PUMA Pull de golf Mesh 1/4 Zip pour Femme, Noir, Taille XS, Vêtements Black - Ce sweat en mesh doté d'une petite fermeture zippée est un haut idéal lorsque qu'il fait doux. Ultra léger et uni, il présente des éléments en mesh sur le devant ainsi qu'un col montant qui vous mettra parfaitement en valeur. Sa technologie dryCELL, quant à elle, garantit un confort optimal. CARACTÉRISTIQUES

PUMA Pull de golf Mesh 1/4 Zip pour Femme, Noir, Taille XL, Vêtements Black - Ce sweat en mesh doté d'une petite fermeture zippée est un haut idéal lorsque qu'il fait doux. Ultra léger et uni, il présente des éléments en mesh sur le devant ainsi qu'un col montant qui vous mettra parfaitement en valeur. Sa technologie dryCELL, quant à elle, garantit un confort optimal. CARACTÉRISTIQUES