La vaccination contre Covid pourrait commencer à partir de décembre alors que le gouvernement demande l’approbation du régulateur MHRA

Les vaccinations contre Covid pourraient commencer au Royaume-Uni à partir du mois prochain si un feu vert est donné par le régulateur des médicaments.Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré vendredi que le gouvernement avait demandé à l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) d’approuver l’utilisation du Le vaccin Pfizer et BioNTech, qui s’est avéré efficace à 95% dans la prévention des coronavirus. Dernières nouvelles et analyses de la newsletter i. S’exprimant lors d’un briefing de Downing Street, M. Hancock a déclaré: «Je peux confirmer que le gouvernement a officiellement demandé à la MHRA d’évaluer le vaccin Pfizer et BioNTech pour son aptitude à l’autorisation. Pfizer et BioNTech ont déjà commencé à fournir des données à la MHRA et soumettront leurs données complètes dans les prochains jours. «Je tiens à souligner que la MHRA est rigoureusement indépendante et que toutes les questions autour de ce processus lui sont entièrement destinées. Il s’agit d’un autre pas en avant important dans la lutte contre cette pandémie. »Cette décision fait suite aux préparatifs pour commencer les vaccinations aux États-Unis, les responsables sollicitant une autorisation d’urgence de la Food and Drug Administration pour le faire. Le NHS se prépare à être déployé M. Hancock a déclaré que le vaccin «Sera disponible dans tout le Royaume-Uni, auprès de notre NHS, gratuitement au point de livraison», avec des médecins généralistes et des pharmaciens recrutés pour aider au déploiement, ce qui donnera la priorité aux personnes âgées et aux autres personnes jugées à haut risque. Il a poursuivi: «Le déploiement sera un défi logistique énorme, mais je sais que le NHS peut le faire, notamment parce qu’il offre le programme de vaccination contre la grippe chaque année. Le NHS est en train d’établir des centres de vaccination à travers le pays qui peuvent gérer le défi logistique de devoir stocker le vaccin à -70 degrés. »Les vaccins pourraient être déployés à partir du mois prochain, a déclaré Matt Hancock (Photo de STEFAN ROUSSEAU / POOL / AFP via Getty) Les vaccinations pourraient commencer en décembre M. Hancock a averti que le déploiement dépendra «de la vitesse à laquelle les vaccins peuvent être fabriqués». Cependant, il a souligné: «Si, et c’est toujours un si, le régulateur approuve un vaccin, nous serons prêts à commencer la vaccination le mois prochain, avec l’essentiel du déploiement l’année prochaine. «Nous allons dans la bonne direction, mais il y a encore un long chemin à parcourir.» M. Hancock a averti qu’il Il faudrait «quelques mois» pour vacciner les personnes appartenant à des groupes vulnérables et que «même dans le meilleur des cas», la plupart des vaccinations auraient lieu en 2021.Notant les prédictions précédentes selon lesquelles le Royaume-Uni pourrait revenir à la normale au printemps, M. Hancock a déclaré: «Je suis de plus en plus convaincu que [is] à droite. »Le Royaume-Uni a commandé 40 millions de doses du vaccin Pfizer, assez pour 20 millions de personnes.

