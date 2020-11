La «  troisième vague  » de Covid-19 est probable en janvier à moins que le bon équilibre ne soit atteint avec de nouvelles mesures, prévient Dominic Raab

L’Angleterre pourrait faire face à une troisième vague de coronavirus si les ministres ne parviennent pas à «trouver le bon équilibre» avec des restrictions, a déclaré le ministre des Affaires étrangères.Dominic Raab a refusé d’exclure un troisième verrouillage national s’il y avait un autre pic de cas dans la nouvelle année, ajoutant que le gouvernement «faisait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter cela». Le bulletin d’information sur la politique a coupé le bruit Il a fait ces commentaires pour tenter de convaincre ses collègues conservateurs, qui critiquent le système à trois vitesses, avant un resserrement des Communes M. Raab a insisté sur le fait que les restrictions – qui placeront des pans de l’Angleterre sous des règles strictes à partir du 2 décembre – sont nécessaires pour «endiguer» la pandémie et prévenir les dommages économiques et la perte de libertés qu’un troisième verrouillage national La lumière au bout du tunnel Les gens passent devant des magasins fermés et des étals de marché dans le centre-ville de Walsall lors du deuxième verrouillage de l’Angleterre le 27 novembre 2020 à Walsall, Royaume-Uni (Photo: Christoph Er Furlong / Getty Images) Néanmoins, M. Raab a laissé entendre que les niveaux seraient déclassés dans les zones où le virus recule. S’exprimant sur Sophy Ridge de Sky News dimanche, il a déclaré: «Nous commençons avec une approche plus restrictive qu’auparavant avec «Mais cela nous permet de nous détendre lorsque nous sommes convaincus que le virus diminue et se stabilise – il y a un examen toutes les deux semaines.» Avec les tests, a-t-il poursuivi, «ces deux choses sont le pont crucial vers cette lumière à le bout du tunnel au printemps ». Dans une interview à l’émission The Andrew Marr Show de BBC One, il a ajouté qu’il y avait un« risque »d’un troisième pic dans le nombre de cas« si nous ne trouvons pas le bon équilibre ». Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait un autre verrouillage national si les gens ne respectaient pas les règles, M. Raab a déclaré: «Nous faisons tout notre possible pour éviter cela.» Une rébellion conservatrice Le Premier ministre Boris Johnson (Photo: Yui Mok / PA Wire) Ses commentaires sont venus après que Boris Johnson ait écrit aux députés conservateurs leur offrant un autre r chance de voter sur les restrictions au début de l’année prochaine, affirmant que la législation aura un «extinction le 3 février». Dans le but de parer à une rébellion, le Premier ministre a également déclaré que lors du premier examen des mesures le 16 décembre, il déplacerait les zones vers le bas d’un niveau où il existe des «preuves solides» que le coronavirus est en déclin soutenu.Le vote après Noël déterminera si le système de niveaux restera en place jusqu’à la fin du mois de mars.Dans une nouvelle branche d’olivier aux députés, M. Johnson s’est engagé publier plus de données et décrire les circonstances qui doivent changer pour qu’une zone descende d’un niveau, ainsi qu’une analyse des impacts sanitaires, économiques et sociaux des mesures prises pour supprimer le coronavirus. En savoir plus Avec une rébellion à large base Covid-19, le pouvoir de Boris Johnson est considérablement affaibli.Cependant, la secrétaire aux Affaires étrangères de l’ombre travailliste Lisa Nandy a déclaré que le soutien de son parti n’était « pas inconditionnel » et qu’il recherchait une « clarté » sur le système de paliers .Si M. Johnson subit une rébellion majeure et ne parvient pas à obtenir le soutien du Labour, le gouvernement pourrait avoir du mal à adopter sa motion sur le système à plusieurs niveaux. Néanmoins, plusieurs députés ont déclaré qu’ils avaient encore des réserves quant au soutien des restrictions à la Chambre des communes mardi.Équilibrage des besoins des entreprisesLes restrictions de verrouillage du coronavirus dans toute l’Angleterre prendront fin le 2 décembre, avec le verrouillage suivi d’un retour à un ensemble de restrictions régionales à trois niveaux dans le cadre du «plan d’hiver COVID» du gouvernement (Photo: Ben STANSALL / AFP) Le député conservateur Peter Bone a déclaré qu’il était «indécis» et qu’il se déciderait après avoir vu une évaluation de l’impact du gouvernement sur le système de niveaux, qui devrait être Il a déclaré: «Je n’ai pas décidé comment je vais voter… Le dilemme que j’ai est de faire plus de dégâts par le système de verrouillage à plusieurs niveaux, ou faisons-nous moins.» Un autre senior Le député conservateur, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré que son vote était «toujours dans la balance» et a exhorté M. Johnson à fournir une évaluation de la façon dont les restrictions de niveau affecteront les entreprises. Il a déclaré: «L’article de Michael Gove samedi – éloquent et articulé mangé tel quel – ne mentionne pas les affaires une seule fois, ce qui ne me donne pas beaucoup de certitude que le gouvernement tient vraiment compte des besoins des entreprises. »Pendant ce temps, un collègue député conservateur a déclaré qu’il soutiendrait les mesures parce que« la vie l’emporte sur entreprises », et a suggéré que certains de ses collègues manquaient de confiance pour« faire ce qui est juste »et accepter le système de niveaux. Lire la suite Les travaillistes devront «convaincre» pour soutenir le gouvernement sur un système à plusieurs niveaux au milieu de la rébellion des conservateurs, Lisa Nandy a déclaré Lorsqu’on lui a demandé quelle est la force de la colère parmi les députés et combien pourraient se rebeller, Pauline Latham, députée conservatrice de Mid Derbyshire, a déclaré: «Je pense cela dépendra beaucoup de ce que Boris fera d’ici mardi. « S’il produit ces preuves et qu’il peut nous prouver qu’il a de bonnes preuves, je pense qu’il n’aura pas de rébellion. » Seulement l’île de Wight, Cornwall et les îles Scilly seront sous les contrôles de niveau un les plus légers, tandis que de grandes parties des Midlands, du nord-est et du nord-ouest sont dans le niveau le plus restrictif 3. Au total, 99% de l’Angleterre entreront au niveau deux. ou trois, avec des restrictions strictes sur les bars et restaurants et une interdiction pour les ménages de se mélanger à l’intérieur lorsque le verrouillage national de quatre semaines sera levé le mercredi 2 décembre.