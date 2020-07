La tristement célèbre panne d’électricité à New York en 1977

La panne d’électricité qui a frappé New York en 1977 a été une crise qui s’est produite au milieu d’une vague de chaleur étouffante, d’un ralentissement financier, d’une pauvreté et d’une inégalité croissantes et d’une atmosphère sombre qui s’était déjà installée dans la ville.

La panne de 25 heures a commencé vers 21h30 le 13 juillet, après qu’un éclair de foudre a frappé une sous-station électrique à Westchester. Peu de temps après, un autre coup de foudre a détruit deux autres lignes électriques, et lorsque la centrale électrique Ravenswood 3 dans le Queens est tombée en panne, la ville est tombée dans l’obscurité.

Selon le New York Post, des voleurs opportunistes ont saisi tout ce qu’ils pouvaient mettre la main, des voitures de luxe aux bouchons de lavabo et aux pinces à linge. Les rues étouffantes sont devenues un champ de bataille, où, selon le Post, «même les pillards étaient agressés».

Certains ont indiqué que la crise financière était la cause fondamentale du trouble; d’autres ont noté le temps chaud de juillet, la côte Est étant au milieu d’une vague de chaleur brutale. D’autres encore ont souligné que la panne de courant de 1977 avait eu lieu après la fermeture des entreprises et le retour de leurs propriétaires chez eux. Les pillards de 1977 ont continué leurs activités pendant la journée, la police en alerte.

Le pillage et le vandalisme étaient répandus, touchant 31 quartiers. Les plus durement touchés ont peut-être été Crown Heights, où 75 magasins sur un tronçon de cinq pâtés de maisons ont été pillés, et Bushwick, où l’incendie criminel était endémique, avec quelque 25 incendies toujours en feu le lendemain matin.

À un moment donné, deux pâtés de maisons de Broadway, qui sépare Bushwick de Bedford-Stuyvesant à Brooklyn, étaient en feu. Trente-cinq pâtés de maisons de Broadway ont été détruits: 134 magasins pillés, 45 d’entre eux incendiés. Des voleurs ont volé 50 nouvelles Pontiac à un concessionnaire du Bronx.

À Brooklyn, des jeunes ont été vus en train de sauvegarder des voitures dans des magasins ciblés, d’attacher des cordes autour des grilles des magasins et d’utiliser leurs voitures pour retirer les grilles avant de piller le magasin. Alors que 550 policiers ont été blessés dans le chaos, 4 500 pillards ont été arrêtés.

Le courant a été lentement rétabli le lendemain, la ville entière étant en ligne à 22 h 39. Au total, 1 616 magasins ont été endommagés par des pillages et des émeutes. Au total, 1 037 incendies ont été traités, dont 14 incendies à alarmes multiples. Lors de la plus grande arrestation de masse de l’histoire de la ville, 3 776 personnes ont été arrêtées.

Beaucoup ont dû être entassés dans des cellules surpeuplées, des sous-sols d’enceinte et d’autres enclos de fortune. Une étude du Congrès a estimé que le coût des dommages s’élevait à un peu plus de 300 millions de dollars (équivalent à 1,2 milliard de dollars en 2017).

(Crédit photo NY Daily News / Getty Images / Corbis / AP Photo).