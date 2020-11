La très attendue collection edgy Reaver de VALORANT est maintenant disponible à l’achat

Après avoir fait sensation pendant VALORANT bêta fermée, la nouvelle et améliorée Reaver Collection est disponible dans la boutique.

Les armes sombres sur le thème de la fantaisie ont remplacé la collection Singularity, offrant des produits cosmétiques pour le shérif, le vandale, l’opérateur, le gardien et l’arme de mêlée.

L’ensemble complet vous coûtera 7 100 VP (environ 70 $). Chaque skin individuel coûtera 1775 PV, à l’exception de l’arme de mêlée, qui coûtera 3550 PV. Les joueurs peuvent améliorer les skins en utilisant Radianite, débloquant des VFX supplémentaires, une animation de rechargement, un finisseur et trois autres variantes.

Reaver a été le premier prototype de skin fabriqué, agissant comme la première itération de ce VALORANT les cosmétiques peuvent ressembler à. Tandis que CS: GO pourrait offrir des changements de couleur et des modifications mineures du modèle, VALORANT les peaux sont beaucoup plus dramatiques. Et Riot devait trouver l’équilibre entre les thèmes créatifs et les effets sympas sans compromettre l’intégrité concurrentielle.

Avec un temps considérable qui s’est écoulé depuis la dernière disponibilité des skins Reaver, Riot a apporté diverses améliorations en fonction des commentaires des joueurs.

«Lorsque nous avons créé Reaver pour la première fois, nous avons fait tellement de choses mal et avons tellement appris de son processus de développement», a déclaré le producteur Preeti Khanolkar. «Pour que nous puissions réellement expédier le skin, nous avons dû revenir en arrière et le retravailler entièrement du début à la fin: modèle, animation, VFX, audio, variantes, kill banner et le finisseur. Espérons que cela donne toujours les mêmes bonnes sensations que l’ancien Reaver, mais montre à quel point nous avons grandi en équipe.