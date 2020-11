La toute nouvelle bande-annonce de la Justice League de Zack Snyder montre The Heroes United

Warner Bros.

Zack Snyder a enfin partagé sur Twitter un tout nouveau teaser de sa coupe de Justice League. C’est une version en noir et blanc de celui qui a fait ses débuts à DC Fandome en août et montre des extraits rapides de Darkseid avec un nouveau look et une nouvelle scène avec Superman.

Le teaser se termine par Batman motivant les autres membres de la Ligue à se battre unis. Même Snyder a publié la légende suivante: #UsUnited, rappelant le formidable soutien qu’il a reçu des fans du monde entier au cours des dernières années.

Justice League de Zack Snyder sortira exclusivement sur HBO Max en 2021 en mini-série de 4 heures. Le réalisateur a commencé les reprises au cours des dernières semaines avec la distribution originale du film, puis a ajouté Joker de Jared Leto et Deahstroke de Joe Manganiello au mélange.

Si cette coupe s’avère être un succès, peut-être que Warner Bros pourrait réaliser sa vision de faire une suite potentielle au film, qu’il a déjà en tête, et solidifier le catalogue de contenus originaux de HBO Max.